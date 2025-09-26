육군 제7기동군단, 대규모 기계화부대 실기동훈련 실시

경기·강원·충북지역 13개 시군서 10월 15~24일 실시

29 부터 궤도장비, 군 차량·장병들 훈련지역 사전전개 훈련진행

대규모 궤도장비·군차량 이동…주요도로 교통통제소 운영 등 주민협조 당부

육군 제7기동군단은 10월 15일부터 24일까지 경기·강원·충북지역 내 13개 시·군 일대에서 대규모 기계화부대 실기동훈련을 실시한다고 26일 밝혔다.

육군 제7기동군단이 지난해 대규모 기계화부대 실기동훈련 간 실시한 한미연합 도하훈련에서 K1전차가 한미공병부대가 구축한 연합부교를 이용해 남한강을 도하하고 있다. 육군 제7기동군단 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 대규모 기계화부대 실기동훈련에는 전차 및 장갑차 등 궤도장비와 군 차량 및 장비, 장병 등 대규모 인원 및 장비가 참가하고, 경기도(양주, 포천, 동두천, 남양주, 양평, 가평, 여주, 이천), 강원도(홍천, 횡성, 원주), 충북(충주, 음성) 지역 13개 시·군 주요 국도와 지방도에서 진행된다.

부대는 이번 훈련에 앞선 9월 29일부터 30일과 10월 10일부터 14일까지 2회에 걸쳐 전차 및 장갑차 등 궤도장비와 군 차량 및 장비 등이 경기~강원~충북의 훈련지역으로 사전전개가 된다고 전했다.

7기동군단은 "이번 대규모 기계화부대 실시동훈련 간 훈련지역 일대에서 다수의 군 병력과 차량, 전차 및 장갑차 등 궤도장비가 이동함에 따라 교통체증, 소음, 먼지 등이 발생할 수 있다고 밝히며 안전을 위해 군 장비 주변에 무리한 접근과 추월 금지, 우회도로 활용 등 훈련에 대한 주민들의 이해와 적극적인 협조를 바란다."고 당부했다.

육군 제7기동군단이 지난해 실시한 대규모 기계화부대 기동훈련에서 K2전차가 도로기동을 하고 있다. 육군 제7기동군단 제공 원본보기 아이콘

또한, 훈련기간 동안 주민불편을 최소화하기 위해 안전통제반과 대민피해통제반 등으로 구성된 현장통제본부와 주민불편 민원신고 센터를 운용하고, 주요 도로에서는 군ㆍ경 합동 교통통제소도 운영할 예정이라고 전했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



