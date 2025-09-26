30주년 부산영화제 관객 17만6000명…경쟁부문 신설 등 성과

지난해보다 관객 약 2만 명 증가

정부 지원 축소는 우려 요인

부산국제영화제가 26일 열흘간 일정을 마무리한다. 30주년을 맞아 경쟁 부문을 신설하고 세계 영화인을 초청한 결과 지난해보다 관객은 크게 늘었다. 조직위는 이날 결산 기자회견에서 17만5889명이 방문했다고 발표했다. 박광수 위원장은 "공휴일이 없는 조건에서 이룬 예상 밖의 성과"라며 "부대행사 관객까지 합치면 지난해보다 약 2만 명 증가했다"고 밝혔다.

지난 17일 개막한 행사는 일곱 극장 스크린 서른한 개에서 영화 328편을 상영했다. 국내외 영화인 7036명이 찾은 가운데 관객과의 대화(GV)를 323회, 오픈 토크를 13회, 야외 무대인사를 19회, 마스터 클래스를 5회 운영해 호응을 얻었다.

올해 신설한 경쟁 부문에는 아시아 영화 열네 편이 초청됐다. 대상·감독상·심사위원 특별상·배우상·예술공헌상 등 '부산 어워드' 다섯 부문 수상작은 이날 오후 폐막식에서 발표된다. 사회는 배우 수현이 맡는다.

경쟁 부문 심사단은 나홍진 감독이 위원장을, 배우 한효주·양가휘와 코고나다 감독 등 일곱 명이 심사위원을 맡았다. 정한석 집행위원장은 "심사 과정에서 성실하고 치열한 토론이 계속됐다"며 "첫 시도가 성공적이었다"고 평가했다.

실질적 성과도 있었다. 사가야 다이스케 감독의 '고양이를 놓아줘', 비묵티 자야순다라 감독의 '스파이 스타' 등이 국제 판매사와 계약을 맺었다. 정 집행위원장은 "아시아 영화의 영향력 있는 플랫폼을 만들겠다는 목표가 실제 산업적 성과로 이어졌다"고 설명했다.

다만 정부 지원 축소는 우려 요인이다. 박 위원장은 "2022년 전체 예산의 20%를 차지했던 국비가 올해는 4%로 줄었다"며 "세계적 영화제로 도약하려면 정부의 적극적 지원이 필요하다"고 강조했다. 박가언 수석 프로그래머는 "영화제는 결국 영화를 기반으로 하는 행사"라며 "영화 산업이 활기를 되찾아야 영화제도 함께 성장할 수 있다"고 말했다.





