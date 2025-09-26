[포토] 김이강 광주 서구청장, 통합 건강캠프 방문

김이강 광주 서구청장이 26일 서빛마루시니어센터에서 열린 '찾아가는 통합 건강캠프'에서 구강검진, 시력측정 등 테마별 건강체험부스를 살펴보며 주민들을 격려하고 있다. 광주 서구 제공





