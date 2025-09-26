경복대, 10월15일 '커리어 페스티벌' 채용박람회

경복대학교가 오는 10월15일 남양주캠퍼스 체육관에서 커리어 페스티벌(2025 KBU Career Festival) 채용박람회를 개최한다.

이번 행사는 경복대 재학생과 졸업생뿐만 아니라 남양주시 지역 시민과 함께하는 행사로 구직자들에게 실질적인 취업 준비 및 채용 기회를 제공하게 된다.

행사장은 대기업과 중견기업이 참여하는 채용설명회와 기업홍보 부스가 운영되고, 학생들에게는 취업 정보가 제공된다. 학과별 산업체 채용관에서는 전공 맞춤형 직무와 채용 정보를 확인할 수 있다.

경복대학교의 '2025 KBU 커리어 페스티벌' 홍보 포스터 AD 원본보기 아이콘

또한 지역 산업체와의 채용관을 통해 지역 사회에서 필요로 하는 인재 채용이 이뤄지고, 심리검사 기반의 직무적성 탐색 프로그램을 통해 참가자들은 자기 적성에 맞는 직무를 미리 파악할 수 있다.

경복대는 부스 행사와 설문 참여자에게 기념품(뽀기미니파우치, 키링)을 증정하고, 사전 현장 면접 등록자에게는 경품 추첨권이 주어진다.

황선영 경복대 학생성공처장(치위생학과 교수)은 "올해 커리어 페스티벌에는 더 많은 인원이 참가해 성공 취업의 기회가 되기를 소망한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>