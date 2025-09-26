본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

경복대, 10월15일 '커리어 페스티벌' 채용박람회

이영규기자

입력2025.09.26 15:43

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경복대학교가 오는 10월15일 남양주캠퍼스 체육관에서 커리어 페스티벌(2025 KBU Career Festival) 채용박람회를 개최한다.


이번 행사는 경복대 재학생과 졸업생뿐만 아니라 남양주시 지역 시민과 함께하는 행사로 구직자들에게 실질적인 취업 준비 및 채용 기회를 제공하게 된다.

행사장은 대기업과 중견기업이 참여하는 채용설명회와 기업홍보 부스가 운영되고, 학생들에게는 취업 정보가 제공된다. 학과별 산업체 채용관에서는 전공 맞춤형 직무와 채용 정보를 확인할 수 있다.


경복대학교의 '2025 KBU 커리어 페스티벌' 홍보 포스터

경복대학교의 '2025 KBU 커리어 페스티벌' 홍보 포스터

AD
원본보기 아이콘

또한 지역 산업체와의 채용관을 통해 지역 사회에서 필요로 하는 인재 채용이 이뤄지고, 심리검사 기반의 직무적성 탐색 프로그램을 통해 참가자들은 자기 적성에 맞는 직무를 미리 파악할 수 있다.


경복대는 부스 행사와 설문 참여자에게 기념품(뽀기미니파우치, 키링)을 증정하고, 사전 현장 면접 등록자에게는 경품 추첨권이 주어진다.

황선영 경복대 학생성공처장(치위생학과 교수)은 "올해 커리어 페스티벌에는 더 많은 인원이 참가해 성공 취업의 기회가 되기를 소망한다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 '으쓱' 더 좋아해 "시세 2000만원 황금덩어리 30돈 포상"…직원들이 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

연봉 4000만원도 OK…Z세대 절반, 해외 근무면 미련 없이 짐 싼다

"이러니 요즘 애들이 카톡 안 쓰지"…15년 만의 개편에 '분노' 터졌다

트럼프도 반했던 '그 펜'…30일부터 1000세트 한정 판매

앉으면 안좋대서 스탠딩 데스크 샀는데…"순환기 질환 위험 높인다" 연구 '깜짝'

일면식 없는 10대들에 "술 마시자"…거절하니 "돈 줄게" 강권한 40대 여성

금값 70만원 시대에…"35년 건설사 근속하면 '30돈' 드립니다"

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기