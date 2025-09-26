본문 바로가기
양양군, 송이버섯 등 추석 명절 임산물 원산지 표시행위 특별단속

이종구기자

입력2025.09.26 11:21

송이버섯 등 14개 품목 원산지 표시 지도·단속

강원도 양양군이 다가오는 추석 명절을 앞두고 전통시장 등을 중심으로 오는 29일부터 내달 3일까지 '임산물 원산지 표시'에 대한 특별단속에 나선다.

양양군, 송이버섯 등 추석 명절 임산물 원산지 표시행위 특별단속
군은 이번 단속은 임산물 거래 성수기인 추석 명절을 맞이하여 임산물의 원활한 공급 확대 및 우리 임산물을 소비 촉진하고, 부정 임산물 유통 방지를 위해 원산지 표시 지도·단속을 실시한다고 밝혔다.


집중 단속 품목으로는 송이버섯, 밤, 대추, 곶감 등 14개 품목으로 구매가 많은 관내 전통시장과 마트 등을 대상으로 올바른 원산지 표시 방법을 안내하고 원산지 표시를 하지 않거나 사실과 다르게 원산지를 알리는 행위 등 주요 위반 사항 등을 중점 단속하고 산불예방 홍보 캠페인도 병행할 예정이다.

양양군 관계자는 "추석을 앞두고 임산물 수요가 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 소비자들이 안심하고 우리 임산물을 구매할 수 있도록 원산지 점검과 홍보를 강화하겠다"며 "유통질서 확립을 통해 생산자와 소비자 모두를 보호하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





양양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
