용인시, '시민참여·공공협력 햇빛발전소' 1호 준공

처인구 백암면 근삼리 5788㎡에 조성…하루 907㎾ 생산

개인·법인 대상 출자자 모집…10만~5000만원 투자 가능



경기도 용인시에 지방자치단체와 시민 협력해서 만든 태양광발전소가 준공됐다.

용인시가 처인구 백암면 근삼리의 유휴부지에 준공한 '제1호 시민참여 공공협력 햇빛발전소' 전경. 용인시 제공 AD 원본보기 아이콘

용인시는 처인구 백암면 근삼리 일대에 조성한 '제1호 시민참여·공공협력 햇빛발전소' 준공식을 25일 개최했다고 26일 밝혔다. 준공식에는 이상일 용인시장, 이보영 시민참여협동조합 이사장, 백암면 주민 등 50여명이 참석했다.

햇빛발전소는 지방도 318호선 사면의 유휴공간 5788㎡를 활용해 조성한 태양광발전소다. 이곳에서는 하루 907㎾의 전력을 생산하게 된다.

특히 경기도의 'RE 100 선도사업 공모'에 선정돼 추진한 이 발전소는 용인시·경기도 등 공공기관과 시민들이 모여 설립한 시민참여협동조합이 힘을 모아 용인 지역에 처음 조성한 것이어서 주목된다. 총사업비 18억200만원은 용인시가 3억9900만원, 경기도가 4억9100만원, 시민참여협동조합이 9억1200만원을 각각 부담했다.

이상일 시장은 "기후위기에 대응하고 탄소중립을 실현하는 방향으로 가기 위해서는 에너지 전환을 행동으로 실천해야 한다"며 "이번 햇빛발전소는 시민과 시청 등 공공기관이 협력해서 만든 제1호 태양광 발전소라는 큰 의미를 갖고 있다"고 말했다.

이 시장은 "이번 사업 외에도 '마성IC', '용인조정경기장', '용인실내체육관' 등에도 햇빛발전소 설치 사업을 진행할 예정"이라고 덧붙였다.

제1호 시민참여 공공협력 햇빛발전소 준공식에서 이상일 용인시장(왼쪽 7번째) 등 참석자들이 준공 기념 테이프를 자르고 있다. 용인시 제공 원본보기 아이콘

발전소에서 생산된 전력은 'RE 100' 기업들에 판매하는 등의 방법으로 수익을 올려 조합원들에게 배당하게 된다.

이번에 준공된 햇빛발전소는 시민들을 대상으로 출자자도 모집한다. 출자는 시민이 직접 에너지 생산에 참여해 수익을 공유하는 구조다.

25일부터 시작한 출자자 모집은 목표 금액이 채워질 때까지 이어진다. 용인시에 6개월 이상 거주한 개인이나 법인이면 참여할 수 있다. 시는 우선 개인을 대상으로 출자자를 모집하며, 법인은 자금 모집 상황에 따라 참여가 가능하다.

참여 방법은 온라인으로 가입 신청을 한 뒤, 출자금을 입금하면 완료된다. 출자금은 계좌당 10만원으로, 한도는 최대 500계좌(5000만원)다.

모집 목표 금액은 18억1000만원으로, 햇빛발전소 추가 건립을 위한 공동 자금으로 활용된다. 출자에 참여한 시민은 햇빛발전소에서 생산된 전력을 판매한 수익(약 6%)을 통해 연 1회 배당금을 받는다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>