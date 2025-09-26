전주시, 11월 1~2일 '전주월드인라인 마라톤대회' 연다

선수·임원·동호인 등 5천여명 참가

전북 전주시가 오는 11월 1~2일 옛 전주종합경기장에서 전주월드컵경기장까지 이어지는 코스 등 전주시 일원에서 '2025 전주월드인라인 마라톤대회'가 열린다.

26일 시에 따르면 올해 대회는 창립 20주년을 기념해 국내외 인라인 선수와 임원, 동호인 등 약 5,000명이 참가하는 역대 최대 규모로 치러질 예정이다.

2025 전주월드인라인 마라톤대회 포스터. 전주시 제공

대회는 ▲트랙대회 ▲마라톤대회 ▲슬라럼대회로 구성돼 수준 높은 경기와 다채로운 볼거리를 선보인다. 구체적으로, 마라톤대회의 경우 세계랭킹 10위권 내 정상급 선수들이 대거 출전해 레이스를 펼치고, 일반인 누구나 참여할 수 있도록 ▲42㎞ 오픈부 ▲21㎞ 마스터즈 ▲6㎞ 비경쟁 코스 등 다양한 부문이 마련돼 선수·동호인·일반인 모두 즐길 수 있다.

마라톤대회의 참가자 전원에게는 20주년 기념품과 완주 메달, 기록증이 제공되며, 세계 정상급 선수들과 함께 달리는 특별한 경험을 할 수 있다.

특히 대회의 공동주관 단체인 전북롤러스포츠연맹의 정영택 회장은 42㎞ 남자부 마라톤 1위에게 1,000만원의 상금을 내걸어 국내외 선수들의 치열한 경쟁을 예고했다.

마라톤대회 전날에는 인라인 꿈나무 육성을 위한 유치부·초등부·성인부 트랙 경기가 진행된다. 또, 대회 20주년을 기념한 인라인 슬라럼 대회가 송천동 실내경기장에서 첫선을 보인다.

참가 신청은 내달 17일까지 대회 공식 누리집에서 할 수 있으며, 자세한 사항은 전주월드인라인마라톤 조직위원회로 문의하면 된다.

이번 대회의 조직위원장을 맡은 전석진 전주시롤러스포츠연맹 회장은 "전주월드인라인마라톤은 도심 한복판에서 열리는 국내 유일의 대회이자, 올해 20주년을 맞아 전 세계 스케이터와 시민이 함께 어울리는 축제가 될 것이다"며 "안전하고 수준 높은 경기 운영으로 전주를 대한민국을 대표하는 국제 인라인의 도시로 발전시키겠다"고 말했다.

시 관계자는 "전주월드인라인마라톤은 매년 큰 사랑을 받아왔으며, 20주년을 맞은 올해는 더 많은 선수단과 시민들이 함께 어울리는 축제의 장이 될 것이다"고 전했다.





