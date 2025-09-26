본문 바로가기
동두천시, 청년창업지원센터 입주기업에 사업화 자금 지원

이종구기자

입력2025.09.26 10:07

시계아이콘00분 24초 소요
경기 동두천시(시장 박형덕)는 청년 창업자의 안정적 정착과 성장을 돕기 위해 청년창업지원센터 입주기업 12곳을 대상으로 기업당 250만원씩 총 3000만원의 사업화 자금을 지원한다고 26일 밝혔다.

박형덕 동두천시장(가운데)이 지난 25일 청년 창업자의 안정적 정착과 성장을 돕기 위해 청년창업지원센터 입주기업 사업화 자금 지원금 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

박형덕 동두천시장(가운데)이 지난 25일 청년 창업자의 안정적 정착과 성장을 돕기 위해 청년창업지원센터 입주기업 사업화 자금 지원금 전달식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 동두천시 제공

이번 지원은 청년 창업가의 초기 경영 부담을 덜고, 사업화 과정에 필요한 자금을 뒷받침하기 위해 마련됐다. 시는 우선 1차 대상 기업으로 ▲청년카페 브나야 ▲밀러라벨 ▲벧엘 주식회사 ▲태극기 그리자 등 4곳을 선정해 자금을 전달했으며, 순차적으로 나머지 입주기업에도 지원을 이어갈 예정이다.


박형덕 시장은 "청년 창업기업은 지역의 미래 성장 동력이자 청년 일자리 창출의 핵심"이라며 "앞으로도 창업 초기 단계의 어려움을 해소할 수 있도록 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

시는 앞으로도 청년창업지원센터를 중심으로 창업 교육, 멘토링, 판로 개척 등 맞춤형 프로그램을 운영해 청년 기업의 성장을 체계적으로 지원할 계획이다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
