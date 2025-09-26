동아쏘시오그룹, 당뇨병학연구재단과 '걷기 캠페인'

동아쏘시오그룹과 당뇨병학연구재단은 지난 25일 그랜드워커힐 서울 호텔에서 열린 대한당뇨병학회 국제학술대회 'ICDM 2025'에서 '위풍당당 6.5㎞ 걷기 캠페인' 기념행사를 진행했다고 26일 밝혔다.

동아쏘시오그룹과 당뇨병학연구재단 관계자들이 25일 그랜드워커힐 서울 호텔에서 열린 대한당뇨병학회 국제학술대회 'ICDM 2025'에서 '위풍당당 6.5㎞ 걷기 캠페인' 행사 후 기념사진을 촬영하고 있다. 동아쏘시오그룹

'위풍당당 6.5km 걷기 캠페인'은 당뇨인이 걷기 운동의 중요성을 인식하고 꾸준한 걷기 운동의 동기를 부여하고자 마련됐다. 6.5㎞라는 거리는 당뇨병 진단 기준 중 하나인 당화혈색소 수치를 6.5% 미만으로 유지하자는 의미를 담고 있다. 9월 1일부터 30일까지 진행된다.

이번 기념행사에는 당뇨병 환자들과 재단 후원자 및 대한당뇨병학회 임원진, 동아에스티 임직원 등 관계자들이 참석했다. 행사를 통해 그동안 진행된 캠페인의 성과와 참여 현황 공유, 캠페인의 성공적인 종료를 다짐했고, 그랜드워커힐 포레스트를 함께 걸으며 당뇨병 극복을 향한 의지를 다시 한번 확인헀다.

캠페인 참여 방법은 걸음 기부 모바일 애플리케이션 '워크온'을 내려받아 6.5km 걷기 캠페인을 선택해 일상생활 속에서 모은 걸음 수를 기부하면 된다. 걸음 기부를 통해 조성된 기부금은 당뇨병학연구재단을 통해 취약 계층 당뇨인 지원에 사용될 예정이다.

6.5㎞ 걷기 캠페인은 2021년 시작되어 올해로 4회째를 맞았다. 지난해 6.5㎞ 걷기 캠페인에서는 약 190억보의 걸음이 소중한 기부로 이어지는 등 큰 호응을 얻었다. 올해에는 봄과 가을 두 차례 진행해 참여 기회를 확대했다.

동아쏘시오홀딩스, 동아에스티, 동아제약 등 동아쏘시오그룹 임직원들도 6.5㎞ 걷기 캠페인에 적극 동참해 걸음 수를 기부하고 있다. 동아쏘시오그룹은 올해 1억 5000만 원을 당뇨병학연구재단에 기부할 예정으로, 캠페인의 나눔 의미를 더욱 확산시킬 것으로 기대된다.

최수원 동아에스티 상무는 "6.5㎞ 걷기 캠페인이 당뇨인들에게 작지만 의미 있는 희망의 발걸음이 되기를 바란다"며 "동아쏘시오그룹 임직원 모두가 환자와 가족이 더 건강한 내일을 만들어갈 수 있도록 지속적으로 함께 하겠다"고 말했다.





정동훈 기자 hoon2@asiae.co.kr



