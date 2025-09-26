본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

파주 운정신도시 오수중계펌프장…시민 체육·문화 공간으로 탈바꿈

이종구기자

입력2025.09.26 09:35

시계아이콘00분 46초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

산내 다목적실내체육관, 한울 실내탁구장 본격 착공

경기 파주시는 오는 10월 1일 운정신도시 산내·한울마을 내 유수지에 위치한 기존 오수중계펌프장 건물을 '산내 다목적실내체육관'과 '한울 실내탁구장'으로 새 단장하는 공사에 착수한다. 시는 올해 12월까지 공사를 완료하고, 내년 2월 중 개방할 예정이라고 26일 밝혔다.

김경일 파주시장이 운정신도시 산내·한울마을 내 유수지에 위치한 기존 오수중계펌프장 건물을 살펴보고 있다. 파주시 제공

김경일 파주시장이 운정신도시 산내·한울마을 내 유수지에 위치한 기존 오수중계펌프장 건물을 살펴보고 있다. 파주시 제공

AD
원본보기 아이콘

오수중계펌프장은 2023년 10월 운영이 종료된 이후 빈 공간으로 방치되어 있었고, 도심 내 방치된 유휴공간을 시민친화적 공간으로 전환해야 한다는 여론이 꾸준히 제기되어왔다. 이번 사업은 시민 사회의 이런 여론을 적극 수용한 결과다.


시는 운정신도시 확대 개발에 따른 도시 여건 변화에 발맞춰 유수지의 공간적 가치를 재조명하는 차원에서 기본 구조물을 최대한 보존하면서 체육시설 용도에 맞게 내외부를 새 단장하는 방식으로 사업을 추진할 방침이다.

과거 기피시설로 여겨지던 오수중계펌프장의 부정적 이미지를 벗고 시민 체육·문화 공간으로 탈바꿈하려는 이 같은 노력은 도시 기반시설 혁신의 새로운 전환점이 될 것으로 파주시는 기대하고 있다.


2025년 제3회 추가경정예산으로 총사업비 27억원(산내 13억5000만원, 한울 13억5000만원)을 확보했으며, 사업 대상지는 파주시 목동동 908번지(산내마을) 및 동패동 2065번지(한울마을) 일원이다.


두 시설 모두 지하 1층, 지상 1층 규모로 조성된다. '산내 다목적실내체육관'에는 배드민턴 및 피클볼 겸용 경기장 1면과 탁구대 2대가 설치되며, '한울 실내탁구장'에는 탁구대 7대와 함께 탈의실 등 부대시설이 마련될 계획이다.

김경일 파주시장은 "접근성이 우수한 운정신도시 내 유수지가 본연의 방재 기능을 유지하면서도, 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 체육·문화공간으로 거듭날 수 있도록 조성하겠다"며 "도심 속 유휴공간을 활용한 이번 사업이 시민들의 삶의 질 향상에 크게 기여할 것"이라고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

새로운 이슈 보기