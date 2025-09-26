본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

기타

신한디딤글로벌EMP 디딤펀드, 자금유입 1위

박형수기자

입력2025.09.26 09:14

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한자산운용은 '신한디딤글로벌EMP펀드'를 출시한 지 1년 만에 디딤펀드 가운데 자금 유입 전체 1위를 기록했다고 26일 밝혔다.


자산운용업계는 지난해 9월 25일 25개 디딤펀드를 동시에 선보였다. 전체 수탁고는 2272억원으로 늘었다. 지난 1년간 1477억원이 순유입됐다. 신한디딤글로벌EMP펀드는 351억원의 자금이 몰렸다. 전체 디딤펀드 가운데 비중 24%를 차지했다.

신한디딤글로벌EMP펀드는 주식·채권·대체자산 등 다양한 자산에 분산 투자하는 밸런스드펀드(BF)다. 변동성을 낮추면서 중장기적으로 안정성과 성장성을 동시에 추구한다. 시장 상황과 자산 흐름에 따라 포트폴리오를 탄력적으로 조정한다.


금리·환율 등 글로벌 매크로 이슈에도 선제적으로 대응하며 투자 지역을 다변화해 성과를 높여왔다.


신한자산운용 글로벌투자운용본부 권순규 매니저는 "올해 글로벌 증시는 미국의 관세 정책 불확실성이 완화되며 회복세를 보이고 있다"며 "AI 등 성장 산업은 여전히 강세를 이어가는 반면 일부 업종은 부진해 차별화가 뚜렷하다"고 설명했다. 이어 "시장이 요인별로 엇갈리는 국면에서는 다양한 자산군과 지역, 그리고 성장성이 유망한 산업에 선별적으로 분산 투자하는 자산배분 전략이 무엇보다 중요한 시기"라고 조언했다.

신한디딤글로벌EMP펀드는 현재 신한은행, 신한투자증권, 삼성증권, 하나은행, 미래에셋증권, 농협은행, 부산은행, IBK기업은행, 한국투자증권, 우리투자증권, KB증권, 제주은행, 미래에셋생명, 교보생명 등에서 가입할 수 있다.


신한디딤글로벌EMP 디딤펀드, 자금유입 1위
AD
원본보기 아이콘




박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 워크숍에 '보고서는 1쪽' [대학 대전환]⑦ [단독]텀블러 기념품에 '혈세 1억'…3000만원 쓴 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"35만원에 팔아요, 예약 중"…李 대통령 추석선물 벌써 당근에

'선우은숙 친언니 강제추행' 유영재 징역 2년6개월 확정

"117세 최고령자 비결, 로또 당첨급 유전자와 건강한 생활 방식"

日 극우인사 "외국인이 사슴 발로 찼다" 주장…당국 부인에 "나름 확인" 억지

인천대교서 차량 세운 운전자 실종…이달에만 4번째

"보상효과 쏠쏠 하죠" 35년 다니면 金30돈 '시세 2000만원'…건설사 전통 여전

"임금인상, 주 4.5일제 요구"…3년 만에 총파업 나선 금융노조

새로운 이슈 보기