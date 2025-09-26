본문 바로가기
태백시, 장애인체육회 설립 위한 창립총회 개최

이종구기자

입력2025.09.26 08:37

강원도 태백시(시장 이상호)는 다가오는 2026년 '태백시장애인체육회' 공식 출범을 위해 지난 25일 태백시장애인체육회 창립총회를 개최했다고 26일 밝혔다.

이상호 태백시장 등 참석자들이 지난 25일 2026년 '태백시장애인체육회' 공식 출범을 위해 태백시장애인체육회 창립총회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 태백시 제공

이상호 태백시장 등 참석자들이 지난 25일 2026년 '태백시장애인체육회' 공식 출범을 위해 태백시장애인체육회 창립총회를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 태백시 제공

시는 지난해 8월 「태백시 체육진흥 조례」를 일부 개정해 장애인체육회 지원에 관한 규정을 신설하였고, 올해 2월에는 태백시장애인체육회 설립 건에 대한 세부계획이 확정되었으며 이후 6월과 8월에 총 2차례 설립추진위원회를 거쳤다.


이번 창립총회를 통해 임원진 구성과 사업계획을 확정한 태백시장애인체육회는 2026년 1월 직원 채용 절차를 거친 뒤 공식 출범할 계획이다.

태백시장은 당연직 회장으로 선임되며 각 분야 20명의 이사회 임원들과 함께 태백시장애인체육회를 통한 각종 사업을 2026년부터 추진할 계획이다.


태백시 관계자는 "이번 창립총회를 계기로 조직의 안정화를 위해 최선을 다하겠으며, 동시에 예산 확보에도 적극 나설 계획"이라고 밝혔다.




태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
