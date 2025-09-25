서호관 마산합포구청장, 추석 명절 사회복지시설 위문

따뜻한 명절 분위기 조성



서호관 경남 창원특례시 마산합포구청장이 25일 추석 명절을 앞두고 사회복지시설을 위문 방문했다.

이날 이웃사랑을 실천하고, 사회복지시설 종사자들을 격려하고자 마산정신요양원(정신요양시설)과 창원시립복지원(노숙인시설)을 방문했다.

마산정신요양원은 마산합포구 진북면 소재의 정신요양시설로 정신장애인의 치료와 재활을 목적으로 설립되어, 입소자들의 정서적 안정과 사회 재활을 돕고 있다.

창원시립복지원은 마산합포구 진동면 소재의 노숙인 재활시설로 노숙인 보호와 재활 및 자활을 목적으로 설립되어, 입소자들이 자립하여 건강한 사회구성원으로 복귀할 수 있도록 지원하는 역할을 하고 있다.

서호관 마산합포구청장은 "추석 명절을 맞아 시설 입소자분들과 종사자들이 건강하고 행복한 명절을 보내기를 바란다"며 "소외된 어려운 이웃들에게 더욱 많은 관심과 사랑을 베풀어 따뜻하고 인정이 넘치는 지역사회를 만들어 가겠다"고 말했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



