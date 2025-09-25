신고자는 여자친구…'100㎞ 음주운전' 이진호, 말다툼 후 운전대 잡았다

'불법 도박' 자숙 중 또 불구속 입건

혈중알코올농도 0.11%…"깊이 반성"

불법 도박 혐의로 수사를 받고 있는 개그맨 이진호(39)가 이번엔 만취 음주운전 혐의로 또다시 경찰에 적발된 가운데 신고자는 그의 여자친구로 확인됐다.

여자친구가 직접 신고…새벽 공조수사 끝 검거

개그맨 이진호(39).

25일 연예매체 디스패치에 따르면 이진호는 24일 오전 인천에서 여자친구 A씨와 술을 마시다 언쟁을 벌였다. 이후 그는 경기도 양평군 자택까지 약 100㎞를 운전했고 이를 A씨가 신고했다.

이진호의 음주운전 신고를 접수한 경찰은 오전 3시쯤 지역 간 공조 수사를 벌인 끝에 양평에서 그를 붙잡았다. 검거 당시 면허취소 수준인 혈중알코올농도 0.11% 상태였던 것으로 조사됐다.

이날 그의 소속사 SM C&C는 "먼저 불미스러운 일로 입장을 전하게 돼 대단히 송구스럽고 죄송한 마음"이라며 "이진호에게 확인한 결과 금일 새벽 음주운전을 했다. 적발 당시 관할 경찰서에서 요구한 조사를 마쳤으며, 처분을 기다리고 있는 상황"이라고 밝혔다.

이어 "이진호는 이번 일 관련 일말의 변명과 핑계 없이 자신의 잘못이라 생각하며 깊이 반성하고 있다. 소속사 역시 책임을 통감하며 이진호가 처분을 성실히 이행하고 법적조치를 받을 수 있도록 하겠다. 다시 한번 심려를 끼쳐 진심으로 사죄드린다"고 고개를 숙였다.

'불법 도박' 자숙 1년만에 음주운전

지난해 10월 이진호는 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "2020년 우연한 기회로 인터넷 불법도박 사이트에서 게임을 시작하게 됐고 감당하기 힘든 빚을 떠안게 됐다"며 이 과정에서 빚을 지고 주변 동료들에게 돈을 빌렸다고 털어놓았다.

이진호가 불법 도박을 위해 연예인 등 지인들에게 빌린 돈은 10억원이 넘고, 사채 등을 포함하면 총 23억원에 달하는 것으로 파악됐다. 이 과정에서 그룹 방탄소년단(BTS) 멤버 지민이 1억원을 빌려준 사실이 알려졌고, 개그맨 이수근과 가수 영탁 등도 피해를 본 것으로 전해졌다.

2005년 SBS 특채 개그맨으로 데뷔한 이진호는 JTBC '아는 형님', tvN '코미디 빅리그' 등 인기 프로그램에 출연하며 대중적 인기를 얻었으나, 지난해 불법 도박 혐의로 경찰 조사를 받으면서 모든 방송 활동을 중단한 상태다.





