한국한의약진흥원 '한의약 R&D 기획 공모전' 개최

아이디어 넘어 사업화, 국가 연구개발 자산으로 활용



한국한의약진흥원(원장 직무대행 송수진)은 국민 아이디어를 한의약 연구개발(R&D)에 반영하기 위해 '2025 한의약 R&D 기획 공모전'을 개최한다.

이번 공모전은 단순한 아이디어를 넘어 현장성과 전문성을 갖춘 기술 제안을 발굴하고 이를 체계적으로 기획, 지원해 실제 R&D 사업화로 이어지도록 하는 데 목적이 있다.

한국한의약진흥원은 국민과 전문가가 함께 만드는 참여형 연구기획 프로그램을 통해 한의약 연구성과가 현장에 환류돼 산업 전반에 확산되도록 추진할 계획이다.

선정된 제안은 상세 기술기획 지원을 받아 구체적인 기술기획보고서로 발전하게 되며, 결과물은 한의약 R&D 사업 기획에 적극 반영할 예정이다.

또한 선정되지 않은 제안서도 '한의약 R&D 기술 DB'에 축적돼 필요 시 활용될 수 있도록 관리한다.

이를 통해 우수한 아이디어와 연구계획이 단발적 성과에 그치지 않고 지속적으로 국가 연구개발 정책 자산으로 활용할 방침이다.

공모전은 지정 공모와 자유 공모, 두 분야로 진행된다.

지정 공모는 한의약 수요조사에서 도출된 디지털·AI 기반 혁신, 한의약 신산업 육성, 사회적 이슈 해결 등 3개 주제를 대상으로 한다.

자유 공모는 주제 제한 없이 다양한 한의약 연구개발에 대해 제안받는다.

공모전에는 한의약 R&D에 관심있는 누구나, 개인 또는 단체로 참여할 수 있다.

응모기간은 다음 달 20일 오전 10시까지이다.

심사는 한의계뿐만 아니라 과학기술·산업·정책 등 다양한 분야 전문가들이 참여해 목적 부합성, 연구계획의 적절성, 실현 가능성, 시장 경쟁력, 파급력 등을 종합 평가한다.

선정된 4팀(개인 또는 단체)에는 각 500만원의 기술기획비 지원과 R&D 기획안 작성 워크숍의 기회가 제공된다. 공모전 관련 자세한 내용은 한국한의약진흥원 홈페이지와 국가한의임상정보포털에서 확인 및 신청 가능하다.

한국한의약진흥원 연구개발혁신본부 이준혁 본부장은 "이번 공모전은 단순한 아이디어 차원을 넘어 수요 현장의 기술 제안이 국가 연구개발 사업으로 이어지는 출발점이 될 것"이라며 "한의약 산업 발전과 국민 건강 증진에 기여할 수 있는 연구 기획이 도출되도록 노력하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr



