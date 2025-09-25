본문 바로가기
강원도 축산기술연구소, 한우 유전체 분석으로 우량 암소 선발

이종구기자

2025.09.25

도내 110호 농가 260두 선정
고선호 KPN 정액 공급으로 한우 품질 향상 기대

강원특별자치도 축산기술연구소는 농림축산식품부, 국립축산과학원, 농협 한우개량사업소에서 실시한 한우 암소 유전체 유전능력 평가 결과, 도내 농가 보유 암소 260두가 우수 개체로 선발되었다고 25일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 선발은 전국 13만9000두 암소를 분석해 유전체 상위 30% 개체를 뽑은 결과이며, 강원특별자치도는 110개 농가(9000두)에서 총 260두(2.6%)가 상위 개체로 선정되어 타 시도보다 높은 선발률을 보였다.


선발된 암소는 도체중, 등심단면적, 근내지방도 등 고급육 형질에서 뛰어난 유전능력을 보유하고 있다. 도는 이들 암소를 활용한 개량을 위해 유전체 상위 암소 보유 농가별로 고선호 우량 정액을 차등 공급하여 한우 품질 향상과 개량 속도를 높일 계획이다.

정액 신청 기간은 24일부터 10월 1일(수)까지이며, 선발 농가는 농가당 5str 단위(최대 30str)로 구입할 수 있다. 신청은 농협경제지주 정액 신청 시스템을 통해 가능하다.


석성균 강원특별자치도 농정국장은 "이번 우량 암소 선발과 정액 공급은 강원 한우의 경쟁력을 강화하는 중요한 계기"라며 "앞으로도 농가의 실질적 소득 증대를 위해 맞춤형 개량 컨설팅과 우량 암소 조기 선발 기술 보급 등을 확대하여 안정적인 한우 산업 기반을 마련하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
