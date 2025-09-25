"광주 민·군통합공항이전 소모성 정쟁꺼리 용납 안돼 "

무안 민·군공항 원주민대책위 성명 발표

김산 무안군수 등 대화 적극 나서야 지적

무안 민·군공항 원주민대책 위원회는 25일 성명을 내고 광주광역시, 전라남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등 6자가 머리를 맞대고 무안공항의 미래를 논의하라고 촉구했다.

지역 시민사회단체를 중심으로 광주 민·군 통합공항 무안 이전 문제를 '정쟁의 소재'로 삼지 말아야 한다는 목소리가 나왔다.

무안 민·군 공항 원주민대책 위원회는 25일 성명을 내고 "민·군 공항 이전과 관련, '무안군수'는 책임 있는 대화에 늦었지만, 지금이라도 나서야 할 때다"며 "무안 민·군 공항 이전 문제가 더 지연되거나 정쟁의 도구로 소비돼서는 안 된다"고 강조했다.

이어 "광주광역시, 전라남도, 무안군, 국방부, 국토교통부, 기획재정부 등 6자가 머리를 맞대 서남권 발전의 핵심 동력인 무안 공항의 미래를 논의해야 할 시점이다"며 "무안군이 광주 민간공항과 군 공항 이전을 통해 진정한 서남권 거점공항으로 도약하고, 나아가 전남 발전의 혁신 거점으로 성장하기 위해선 지금 당장 대화의 장에 참여해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "(김산)무안군수는 아무런 대안이나 실질적 대책 없이 주민들을 선동해 반대 서명을 받는 데에만 몰두한다는 풍문이 돌 정도다"며 "군민의 불안을 정치적으로 이용하는 무책임한 행태이며, 무안군의 미래를 스스로 가로막는 결과를 초래할 뿐이다"고 꼬집었다.

또 "무안군은 6자 TF팀에 조속히 참여해 주민 목소리를 제대로 전달하고, 책임 있는 협상을 통해 실질적인 이익을 확보해야 한다"며 "김영록 전남도지사는 무안군이 제시한 세 가지 조건인 광주 민간공항의 호남고속철도(KTX) 2단계 개통 전선 이전과 광주시의 1조원 규모 지원 보장 등을 정부와 함께 서둘러 마련해야 한다"고 주장했다.

이어 "강기정 광주시장은 KTX 무안 공항 개통식과 동시에 민간공항 이전을 명확히 공표하고, 무안군과의 지원 약속을 성실히 이행해야 한다"며 "이재명 대통령께서는 지난 6월 광주 타운홀 미팅에서 약속하신 민·군 공항 이전 사업을 국가 주도로 조속히 추진할 수 있도록 적극적인 지원을 해달라"고 밝혔다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr



