추석 연휴 의성군, 공영주차장 전면 무료 개방

온누리터·구천주차장 등 4곳

귀성객 환영·지역 상권 숨통

의성군(군수 김주수)은 추석 연휴 기간인 오는 10월 3일부터 9일까지 7일간 온누리터주거지주차장, 구천주차장, 도리원주차장, 금성주차장 등 관내 4개 유료 공영주차장을 전면 무료 개방한다고 25일 밝혔다.

의성군이 고향을 찾는 귀성객과 관광객 지역주민 모두에게 공영주차장 무료 개방 AD 원본보기 아이콘

군은 이번 조치가 고향을 찾는 귀성객과 관광객, 지역 주민 모두에게 편리한 주차 환경을 제공하는 동시에 교통 혼잡 완화와 전통시장 및 도심 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.

특히 각 주차장의 위치와 운영시간 정보를 사전 홍보해 이용객들이 불편 없이 시설을 활용할 수 있도록 철저히 지원할 방침이다.

김주수 군수는 "추석 명절을 맞아 의성을 찾는 모든 분이 가족·친지와 따뜻한 시간을 보내길 바란다"며 "앞으로도 군민과 방문객에게 쾌적하고 편리한 교통 환경을 제공하기 위한 정책을 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



