본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

추석 연휴 의성군, 공영주차장 전면 무료 개방

영남취재본부 권병건기자

입력2025.09.25 17:06

시계아이콘00분 22초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

온누리터·구천주차장 등 4곳
귀성객 환영·지역 상권 숨통

의성군(군수 김주수)은 추석 연휴 기간인 오는 10월 3일부터 9일까지 7일간 온누리터주거지주차장, 구천주차장, 도리원주차장, 금성주차장 등 관내 4개 유료 공영주차장을 전면 무료 개방한다고 25일 밝혔다.

의성군이 고향을 찾는 귀성객과 관광객 지역주민 모두에게 공영주차장 무료 개방

의성군이 고향을 찾는 귀성객과 관광객 지역주민 모두에게 공영주차장 무료 개방

AD
원본보기 아이콘

군은 이번 조치가 고향을 찾는 귀성객과 관광객, 지역 주민 모두에게 편리한 주차 환경을 제공하는 동시에 교통 혼잡 완화와 전통시장 및 도심 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대하고 있다.


특히 각 주차장의 위치와 운영시간 정보를 사전 홍보해 이용객들이 불편 없이 시설을 활용할 수 있도록 철저히 지원할 방침이다.

김주수 군수는 "추석 명절을 맞아 의성을 찾는 모든 분이 가족·친지와 따뜻한 시간을 보내길 바란다"며 "앞으로도 군민과 방문객에게 쾌적하고 편리한 교통 환경을 제공하기 위한 정책을 적극적으로 추진하겠다"고 강조했다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'

이것 치료하려고…머리에 구멍 내고, 뇌 뉴런 끊기도

화려한 스펙에 뽑았더니 실무 '꽝'…쓸만한 신입 없다

아버님 댁에 LG '이지 TV' 한 대 놓아드려야겠어요

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

"한국 길거리선 다들 하나씩 들고 있던데"…여행객들 '초록가방' 진풍경

집에 있던 돌반지·금목걸이 싹쓸이…"골드바로 바꿔 보관"

새로운 이슈 보기