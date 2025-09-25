우원식 국회의장이 25일 국회에서 여야 원내대표와 회동하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 허영 정책수석부대표, 김병기 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송언석 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표.
꼭 봐야할 주요뉴스"삼성·애플 다 비켜"…가성비 버리고 한국 시장 ... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 정부조직법 상정 앞두고 만난 여야 원내대표
2025년 09월 25일(목)
우원식 국회의장이 25일 국회에서 여야 원내대표와 회동하고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 허영 정책수석부대표, 김병기 원내대표, 우 의장, 국민의힘 송언석 원내대표, 유상범 원내운영수석부대표.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다
방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"
"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'
"더 늦고 싶어? 늦었으면 빨리 타" 30분 늦어 항의하자 폭언 날린 버스기사
[단독] 인력 부족 외치더니 "절반은 백수 신세"…국민 안전이 무너진다
전현무도 나도 감쪽같이 속았다…애사비, 전세계 뒤통수친 희대의 '거짓말'
"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'
"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영
방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"
딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포