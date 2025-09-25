창원특례시, 시설 분야 전문역량 실무 중심 교육 실시

시설직 공무원 50명 대상

현장 적용력 높이는 계기



경남 창원특례시는 25일부터 26일까지 2일간 시설직 공무원 50명을 대상으로 한 시설분야 전문역량 교육을 실시한다.

전문역량 교육 현장. AD 원본보기 아이콘

시는 상반기에도 토목 및 건축 분야, 도시계획 분야로 구분해 세 차례 교육을 진행한 바 있으며, 이번 하반기 교육을 통해 총 4회에 걸쳐 체계적이고 연속적인 전문역량 강화 과정을 진행한다.

이번 교육은 건설기술교육원 위탁 교육으로 진행한다. 주요 내용은 ▲건설공사 설계·감독 실무 ▲중대재해 예방 및 스마트 안전관리 ▲설계VE(Value Engineering) 실무 등으로 구성됐다.

특히 실제 설계도면과 내역서를 활용한 실습 교육을 통해 설계 오류와 개선사항을 직접 찾아보고, 원가계산·위험성 평가 등 현장 적용형 실무 능력을 키울 수 있도록 했다.

또한 이번 과정에서는 '설계VE 실무 교육'이 새롭게 추가됐다. 설계VE는 사업 초기 단계에서 설계의 기능과 품질을 유지하면서도 불필요한 비용을 줄일 수 있는 기법으로, 공사감독관이 직접 설계 검토와 공사 추진 과정에서 활용할 수 있다. 이를 통해 예산의 효율적 집행, 설계 품질 향상은 물론, 시민이 체감할 수 있는 공공시설 수준 향상에도 도움이 될 것으로 기대된다.

정숙이 자치행정국장은 "상반기에 이어 실시하는 이번 교육은 단순한 강의가 아닌 현장 적용형 실무 교육으로 마련됐다"며 "특히 올해 처음 도입된 설계VE 과정은 예산 효율성과 품질 향상에 큰 도움이 될 것이다"면서 "앞으로도 시민의 안전과 삶의 질 향상에 직결되는 전문역량 교육을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>