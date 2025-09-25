본문 바로가기
시흥시 '도시농부 가을걷이 체험' 내달 17~19일 개최

정두환기자

입력2025.09.25 11:16

시계아이콘00분 29초 소요
월곶동 공영도시농업농장서…전시 및 체험 행사도 마련

경기도 시흥시는 다음달 17~19일 사흘간 월곶동 955 일원 공영도시농업농장에서 '2025년 도시농부 가을걷이 체험행사'를 개최한다.

시흥시 '도시농부 가을걷이 체험' 내달 17~19일 개최
이번 행사는 수확의 계절을 맞아 시민들이 도시농업공원에서 일군 성과를 공유하기 위해 마련됐다.


시는 도시농업 저변 확대를 위해 3곳의 도시농업공원을 조성해 운영 중이다. 이곳에서는 15개 단체 785세대가 텃밭 농사를 짓고 있다.

행사에서는 ▲벼 및 농작물 수확 체험 ▲길놀이·단심줄놀이 등 전통공연 ▲전문공연팀 축하공연 ▲시민 화합 경연대회 ▲어린이 음악 경연대회 ▲농업·민속·전통 관련 전시 및 체험부스 운영 등의 프로그램이 열린다.


이 중 벼 및 농작물 수확 체험은 다음달 18·19일에 진행된다. 시는 5세 이상 자녀를 둔 가족을 대상으로 26일부터 시 누리집 모집정보란의 QR코드를 통해 선착순으로 참가자를 모집한다. 전시·체험 프로그램은 별도의 신청 없이 자유롭게 참여할 수 있다.


김익겸 시흥시 농업기술센터장은 "이번 행사를 통해 시민들이 농업의 특별한 가치를 직접 체험하고 즐기기를 바란다"며 "앞으로도 도시농업의 저변을 넓히는 프로그램을 적극적으로 추진하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
