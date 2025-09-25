본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

강진군, 노인자살예방 프로그램 '내·안·愛' 운영

호남취재본부 이창헌기자

입력2025.09.25 11:24

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전남 강진군보건소가 초고령사회에 대응해 어르신 정신건강 증진과 자살 예방을 위한 제2기 '내·안·愛' 프로그램을 운영한다. 보건소는 다음 달 29일까지 지역 어르신 15명을 대상으로 주 1회, 총 5차례 교육을 진행한다고 25일 밝혔다.

강진군 청사 전경.

강진군 청사 전경.

AD
원본보기 아이콘

프로그램은 보은산 힐링센터에서 매주 수요일 오후 2시부터 3시 30분까지 진행된다. 전남광역정신건강복지센터의 표준화된 회기별 프로그램을 바탕으로 감정 표현하기, 스트레스 관리, 수면, 통증 완화, 생명 존중 등을 주제로 교육한다.


또 원예 치유, 웃음치료, 영양 관리, 아로마테라피 등 체험형 치유 과정도 병행해 심리적 안정을 돕는다. 참여 어르신은 사전·사후 정신건강 검사를 받고 개별상담과 고위험군 발굴까지 연계되는 맞춤형 서비스를 지원받는다.

보건소 관계자는 "군 전체 인구의 약 40%가 노인인 만큼 정신건강과 자살 예방은 지역사회의 중요한 과제다"며 "어르신들이 고립감과 우울감에서 벗어나 삶을 긍정적으로 바라볼 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.





호남취재본부 이창헌 기자 a01056360383@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기