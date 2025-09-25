본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]펄어비스, '붉은사막' 출시 확정…7%대↑

이승진기자

입력2025.09.25 09:37

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

펄어비스가 25일 장 초반 강세다. 기대작 '붉은사막'의 출시일을 확정하면서 투자자의 관심이 집중된 것으로 보인다.


이날 오전 9시31분 펄어비스는 전 거래일 대비 2700원(7.86%) 오른 3만7050원에 거래되고 있다.

[특징주]펄어비스, '붉은사막' 출시 확정…7%대↑
AD
원본보기 아이콘

펄어비스 는 이날 소니 인터랙티브 엔터테인먼트(SIE)의 온라인 신작 발표회 '스테이트 오브 플레이'에서 '붉은사막' 정식 출시일을 내년 3월 19일로 발표했다.

붉은사막은 펄어비스가 7년간 200명 이상을 투입해 자체 엔진 '블랙스페이스'로 개발하는 트리플A급 PC·콘솔 게임이다. 엔비디아의 최신 그래픽 기술 'DLSS 4'를 적용해 한 차원 높은 비주얼을 구현했다. 붉은사막은 2019년 첫 공개 이후 출시가 한차례 연기됐다.


사전 예약에도 돌입했다. 디지털 패키지의 스탠다드 에디션 가격은 69.99달러, 디럭스 에디션은 79.99달러다. 피지컬 패키지의 경우 스탠다드 에디션 69.99달러, 디럭스 에디션 89.99달러, 콜렉터스 에디션 279.99달러다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

'푹' 꺼진 도로에 자동차도 추락…태국 방콕서 거대 싱크홀 발생

태영호 "김정은 아들 유학설 들은 바 없어…주애 오빠보다 남동생 가능성 커"

"한국여행 필수코스"…해운대 수놓은 올리브 '물결'

'경영난' 인텔 안간힘…애플에 투자 요청

새로운 이슈 보기