유통

[오늘의신상]'습김치' 인기에…CJ제일제당, '습떡볶이·습김치덮밥' 등 선봬

한예주기자

입력2025.09.25 09:15

'습' 제품 포트폴리오 확대
다음 달 '맵찔이용 습김치', '습소스' 출시

CJ제일제당이 '습김치' 인기에 힘입어 '습' 제품 포트폴리오를 확대한다.


CJ제일제당은 이달 중 '습김치'의 매운맛 비법을 담은 '습김치덮밥'과 '습떡볶이'를 출시하고 다음 달부터 순차적으로 '맵찔이용 습김치', '습소스'를 선보인다고 25일 밝혔다. '습김치', '습파김치' 등 강렬한 매운맛의 김치 제품에서 카테고리를 확대해 매운맛 트렌드를 이어가겠다는 계획이다.

'습김치덮밥'은 매운 김치에 참기름을 더한 습김치덮밥소스와 햇반이 묶음으로 구성된 제품이며, '습떡볶이'는 습만의 매콤한 소스로 매운 떡볶이를 구현한 제품이다. 떡볶이의 쌀떡은 CJ만의 기술력을 담았다. '맵찔이용 습김치'는 실비김치에 도전하고 싶으나 매운 것을 잘 먹지 못하는 일명 '맵찔이' 소비자를 위해 실비김치의 맛있는 매운맛은 살리되 화끈함은 줄인 제품이다. '습소스'는 고기, 스낵의 디핑소스나 볶음밥, 파스타 등 매운맛이 필요한 모든 요리에 곁들일 수 있는 만능 상온소스로, 튜브형과 스틱형 두 가지로 선보인다.

습김치덮밥 습떡볶이 등 습 제품 이미지. CJ제일제당

'습김치덮밥'과 '습떡볶이'는 이날부터 CU, GS25 등 전국 편의점과 CJ제일제당 공식몰 'CJ더마켓'에서 구입할 수 있으며, 온라인 판매처를 점차 확대할 예정이다. '맵찔이용 습김치'와 '습소스'는 10월부터 이마트 등 전국 편의점과 대형마트, 온라인몰 등에서 만나볼 수 있다.


이재현 CJ그룹 회장은 최근 유럽을 방문해 김치를 비롯한 K-푸드의 외연 확대를 통한 신성장 기회를 적극 발굴해야 한다고 강조한 바 있다. 이에 CJ제일제당은 국내는 매운맛을 앞세운 '습' 제품을 중심으로, 해외에서는 현지 입맛에 맞는 김치 제품을 통해 국내외 김치 시장 공략에 박차를 가하고 있다.


CJ제일제당 관계자는 "'습' 제품 포트폴리오를 확대하게 된 것은 '습김치'만의 고유의 매운맛이 소비자 입맛을 단순에 사로잡으며 큰 관심과 사랑을 받고 있기 때문"이라며 "주 타깃층인 MZ세대가 매운맛이 필요한 순간들에 '습' 제품을 즐길 수 있도록 다양한 제품과 이벤트를 지속 선보일 것"이라고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

