신협·농협, 쌀 소비 촉진 위한 '아침밥 먹기 운동' 실시

오규민기자

입력2025.09.25 09:03

김윤식 회장 직접 배식

신협중앙회가 24일 오전 대전 신협중앙회 본부 1층에서 농협중앙회와 함께 쌀 소비 촉진을 위한 '아침밥 먹기 운동'을 진행했다고 밝혔다.


이번 행사는 지난해 8월 신협·농협 등 5개 협동조합이 체결한 '쌀 소비 촉진 MOU'의 실천 활동으로, 협동조합 간 협력을 강화하고 직장인의 건강한 아침 식습관 정착을 돕기 위해 마련됐다.

김윤식 신협중앙회장이 24일 오전 대전 신협중앙회 본부에서 열린 ‘아침밥 먹기 운동’ 행사에서 직원들에게 직접 도시락을 배부하고 있다. 신협중앙회

김윤식 신협중앙회장이 24일 오전 대전 신협중앙회 본부에서 열린 '아침밥 먹기 운동' 행사에서 직원들에게 직접 도시락을 배부하고 있다. 신협중앙회

이날 신협과 농협은 '아침 밥차'를 운영하며 출근하는 직원 약 400명에게 간편 도시락과 농협 즉석밥 '밥심'을 제공했다. 특히 김윤식 신협중앙회장이 직접 배식에 참여해 직원들과 소통하며 행사의 의미를 더했으며, 농협 임직원도 함께 자리해 협동조합 간 연대와 협력을 강조했다.

김윤식 신협중앙회장은 "쌀은 우리 농촌과 식탁을 지키는 생명의 뿌리"라며 "이번 '아침밥 먹기 운동'은 단순히 한 끼의 식사가 아니라, 농업과 농촌을 응원하는 작은 실천이라고 생각한다"고 밝혔다. 그러면서 "신협도 지역과 함께하는 협동조합으로서 쌀 소비 촉진에 적극 동참하고, 조합원과 국민 모두가 건강한 삶을 이어갈 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

