박동식 사천시장, 관광 진흥협의회 소통간담회 가져

영남취재본부 최순경기자

입력2025.09.25 09:16

지역 관광자원 발굴과 협력체계 구축
지속 가능한 관광 추진 방안

경남 사천시는 관광 진흥협의회 위원들과 소통간담회 '사천 미래+ 관광진흥 협의회와 함께 그리는 내일'을 개최했다.


지난 24일 열린 간담회에서는 사천방문의 해를 맞이해 협조해 준 협의회에 감사의 인사를 전하고 지역 관광자원 발굴과 협력체계 구축, 지속 가능한 관광 추진 방안, 지역경제 활성화 및 상생 전략 등을 폭넓게 논의했다.

사천시 관광 진흥협의회 위원들과 소통간담회 현장.

현장에서 제시된 다양한 건의 사항은 향후 시의 관광 정책과 실행 과제에 적극적으로 반영될 예정이다.

이번 간담회를 통해 민, 관이 함께하는 관광 발전의 발판을 마련하고, 지역 특성을 살린 관광 모델을 만들자는 공감대를 형성했다.


이를 통해 관광 정책의 현장성과 실행력을 강화하고, 사천시 관광 경쟁력 제고에도 기여할 것으로 기대된다.


박동식 시장 "이번 협의회는 사천 관광의 미래 비전을 함께 나누는 뜻깊은 자리였다"며 "내년에도 더 많은 분이 찾을 수 있는 매력적인 관광도시 사천을 만들기 위해 지역사회와 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

