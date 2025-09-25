업비트, '마켓 인사이트' 정식 출시…데이터 기반 투자 지원 강화

가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 지난해 실험실 기능으로 선보였던 '마켓 인사이트(Market Insight)'를 정식으로 출시하며 데이터 기반 투자 지원을 강화한다고 25일 밝혔다.

마켓 인사이트는 업비트 이용자의 거래 데이터를 기반으로 시장을 다각도로 분석해 투자 의사 결정에 실질적인 통찰력을 제공하는 서비스다. 실험실 도입 당시 이용자들로부터 큰 호응을 얻었으며, 이번 정식 출시로 모든 업비트 이용자가 안정적으로 활용할 수 있게 됐다.

이번에 정식 출시되는 마켓 인사이트는 실험실 기능 중 가장 많은 사용자 수를 기록했다. 구독 유지율은 90%에 육박해 높은 충성도를 입증했다. 특히 데이터를 확인한 이후 실제 매매로 이어지는 전환율이 높게 나타나 투자자들의 의사결정 과정에 실질적으로 기여하고 있는 것으로 분석됐다.

정식 출시 과정에서 서비스도 개선됐다. 기존 데이터를 보다 명확하게 분석할 수 있도록 지표 산출 방식을 고도화했고, 대시보드 화면(UI)을 개편해 투자자들이 시장 상황을 빠르게 파악할 수 있도록 했다.

마켓 인사이트는 ▲업비트 보유량 ▲Taker 순매수 ▲Taker 세부 체결 강도 ▲업비트 프리미엄 지표 등 네 가지 지표를 제공한다. 이를 통해 투자자들은 글로벌 시세와 국내 시세 차이, 거래소 내 보유량 흐름, 매수·매도 강도, 순매수 추이 등을 종합적으로 확인할 수 있다.

업비트 관계자는 "실험실에서 제공된 마켓 인사이트는 많은 투자자의 호응을 얻으며 정식 서비스 출시로 이어졌다"며 "앞으로도 투자자들이 시장을 입체적으로 이해하고 전략적 결정을 내릴 수 있도록 다양한 데이터를 제공하겠다"고 밝혔다.

'마켓 인사이트'는 업비트 PC웹과 모바일 앱에서 모두 이용 가능하다. PC에서는 '정보' 탭 옆 '마켓 인사이트' 메뉴를 통해, 모바일 앱에서는 코인별 정보탭 내 '마켓 인사이트' 항목에서 접근할 수 있다.

한편 업비트는 정식 출시에 앞서 여러 기능을 사전 체험할 수 있는 실험실을 운영하고 있다. 업비트는 이용자 의견을 반영해 서비스를 고도화하고 있으며, 이번 '마켓 인사이트'처럼 호응이 높은 기능은 정식 서비스로 전환해 데이터 기반 투자 지원과 이용자 중심 서비스 확대에 나서고 있다.





