강태영 농협은행장, APEC 성공 개최 위해 적극 나서

우리 쌀 나눔 전달식부터

특판예금 홍보행사 참여

강태영 NH농협은행장이 10월31일 경주에서 열리는 '2025 APEC 정상회의' 성공적인 개최를 위해 나서고 있다.

강 행장은 우선 24일 경북 경주에서 열린 범농협 주관 '농심천심 우리 쌀 나눔 전달식' 에 참석했다. 25일에는 경주화백컨벤션센 터에서 APEC 성공 특판예금 홍보행사를 진행한다.

이번에 출시된 APEC 예금은 1인 1계좌, 개인만 가입이 가능하 며 최소 가입금액은 100만원이다. 이번에 출시된 이 상품은 10월31일까지 판매될 예정이다.

강 행장은 "APEC정상회의의 성공은 국가적 위상을 높이는 동시에 지역 경제에도 활력을 불어놓을 소중한 기회가 될 것"이라며 "농협은행은 금융의 힘으로 그 성공적 개최를 든든히 지원하겠다"고 밝혔다.

24일 경북 경주에서 열린 범농협 주관 '농심천심 우리 쌀 나눔 전달식' 에 강태영 농협은행장(오른쪽에서 두 번째)이 기념촬영을 하고 있다. 농협은행 AD 원본보기 아이콘





