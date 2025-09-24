김태균 전남도의장, '고향사랑기부제 개선' 공식 제안

대한민국시도의회의장협의회 부회장 선임

청년특구 조성 특별법 제정 등 촉구

전남도의회 김태균 의장(더불어민주당·광양3)이 제19대 후반기 대한민국시도의회의장협의회 부회장으로 선임된 뒤, 23일 서울에서 열린 제5차 임시회에 참석해 고향사랑기부제도 개선을 공식 제안했다.

김 의장은 회의에서 법인의 기부 참여 허용, 기업 유인을 위한 세제 혜택 도입, 기부금 사용처 확대 등을 포함한 건의안을 제시했고, 안건은 참석자 만장일치로 채택됐다.

김태균 전남도의장은 국회-지방의회 라운드테이블에 참석해 '청년특구 조성 및 지원 특별법' 제정을 요청했다. 전남도의회 제공 AD 원본보기 아이콘

그는 "기부제도가 지역 소상공인과 주민이 함께 살아가는 상생의 제도로 자리매김해야 한다"며 "기부 주체와 사용처 확대를 통해 지역경제에 활력을 불어 넣는 마중물이 돼야 한다"고 말했다.

다음날 열린 국회-지방의회 라운드테이블에 참석한 김 의장은 "지방의 인구소멸 위기를 극복하려면 청년의 지역 정착이 중요하다"며 '청년특구 조성 및 지원 특별법' 제정을 요청했다.

이어 "지방의 자생력만으로는 한계가 있는 만큼, 국가 차원의 입법과 재정 지원이 필요하다"며 "시도의회의장협의회 부회장으로서 전국 지방의회의 입장을 정부와 국회에 적극 전달하겠다"고 밝혔다.

전남도의회는 앞으로도 청년 창업, 일자리 창출 등 지역경제 활성화를 위한 제도 개선을 지속 추진할 계획이다.





