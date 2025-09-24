하남시, 이관옥 싱가포르 교수 특강 '하남시 도약 이끄는 미래 전략' 만든다

경기 하남시(시장 이현재)는 24일 시청 대강당에서 10월 월례회의를 개최해 하남시의 도시개발 미래 전략 수립을 위한 싱가포르 벤치마킹 경과와 지난달 주요 시정 성과, 현안을 공유했다.

이현재 하남시장이 24일 시청 대강당에서 10월 월례회의를 개최해 이관옥 싱가포르 국립대학교 교수와 대화를 하고 있다.

특히 "하남시 미래 도약을 위한 개발 방향 : 싱가포르식 개발을 적용할 수 있을까?"를 주제로 싱가포르의 성공 사례와 이를 하남시에 적용하는 방안에 대해 이관옥 싱가포르 국립대학교 교수가 특강을 진행했다.

이관옥 교수는 세계 8위의 싱가포르 국립대학교 교수로서 특히 아시아개발은행, 세계은행, 국토부 등에서 주거와 도시, 부동산 융합 연구 및 정책을 다수 자문하고 있는 도시정책 및 부동산 분야에서 국제적 권위자로 손꼽힌다. 이 교수는 싱가포르가 단순한 아파트나 공연장 건설에서 벗어나 직주락형 복합도시개발을 통해 도시 공동화 문제를 극복했다고 설명했다.

특히 대표적인 성공사례로 마리나베이 샌즈를 소개하며 "관광객이 2010년 개장한 이후 전년대비 20프로 이상 급증하고, 주변에 금융기관·주거단지가 연이어 들어서며 도시 전체가 지속적으로 성장하고 있다"고 강조했다.

이와 함께 싱가포르가 는 'SSG 프로젝트'를 기점으로 대규모 스포츠 행사와 공연을 개최할 수 있도록, 5만 5천석에 달하는 개폐식 국립경기장과 중소규모 경기장, 공연장을 조성했으며, 아울러 'Ns Square at Marina Bay'라는 물 위의 공연장을 추진해 대규모 문화·체육 인프라를 더욱 강화하고 있다고 말했다. 이러한 시설 확충이 세계적 공연과 스포츠 행사를 유치하고 관광·경제 파급 효과를 확대하는 기반이 됐다는 점도 강조했다.

이 교수는 이러한 사례를 토대로 "하남시는 대규모 공연장만이 아닌 산업·주거·창업 공간이 어우러진 복합개발을 추진해야 한다"고 조언했다.

앞서 이 교수는 지난 9월 싱가포르 벤치마킹에서도 이현재 시장을 만나 자문을 제공한 바 있다. 이어 이번 월례회의에서도 다시 하남시를 찾아 구체적인 전략을 제시함으로써 벤치마킹 경험과 현지 조언이 하남시 정책 현장으로 직접 이어졌다.

이날 이현재 시장은 15일부터 18일까지 3박 4일간 다녀온 싱가포르 벤치마킹 성과를 시민들과 공유했다. 특히 마리나베이 샌즈의 누적 방문객 수가 5억 명을 돌파할 정도로 큰 성공을 거두고 있음을 소개했다.

이 시장은 "싱가포르는 작은 도시국가이지만 호텔, 쇼핑몰, 컨벤션센터와 더불어 다양한 공연장이 결합된 효율적 복합개발로 세계적 성공 사례가 됐다"며 "싱가포르 벤치마킹과 오늘 이관옥 교수님의 강연은 하남시가 앞으로 추진할 개발 방향을 구체적으로 그려보고, 혁신적 비전을 함께 공유할 수 있는 소중한 시간이었다"고 밝혔다. 이어 "이번 경험을 토대로 하남시가 선도적으로 도시개발을 추진해 나가겠다"고 덧붙였다.

한편 이날 회의에는 하남시의 도시개발 및 계획 업무를 맡고 있는 하남도시공사, 하남시기업인협의회, 한국공인중개사협회 등 관계자와 기업, 투자유치, 도시정책 및 부동산 분야 종사 시민들도 참석해 도시개발 관련 궁금증을 묻고 답하며 하남시 발전 방향을 함께 모색하는 시간을 가졌다.





