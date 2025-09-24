남양주시, 평생학습관계자 워크숍·타운홀미팅 개최

경기 남양주시(시장 주광덕)는 24일 와부읍 한강뮤지엄 3층 라운지에서 평생학습 매니저, 학습등대 운영위원, 학습동아리 회원 등 62명이 참석한 가운데 '2025 평생학습관계자 워크숍 및 타운홀미팅'을 개최했다.

이번 행사는 평생학습 관계자 간 네트워크와 협력 기반을 강화하고 현장의 목소리를 정책에 반영해 지역 평생학습공동체의 성장을 도모하기 위해 마련됐다.

타운홀미팅에서는 △학습자 중심의 프로그램 운영 △학습공동체 발전 방향 △정책 반영 과제 등이 논의됐다. 이어 네트워크강화 특강과 함께 공연·체험 프로그램이 진행돼 참여자 간 소통과 화합의 장이 됐다.

한 참여자는 "학습 현장에서 느끼는 어려움을 공유하고 개선 방안을 마련할 수 있어 매우 뜻깊은 자리였다"며 "시에서 학습자 중심의 정책을 더 확대해 주길 바란다"고 소감을 밝혔다.

주광덕 시장은 "정약용 선생께서 말씀하신 '쉬지 말고 기록하라'는 가르침처럼 자기주도적으로 학습을 이어간다면 누구나 새로운 세계를 열고 성장할 수 있다"고 강조했다.

시는 이번 워크숍에서 제시된 의견을 향후 평생학습 정책에 적극 반영하고, 지속적인 교류 기회를 확대해 학습공동체 간 협력 체계를 공고히 할 계획이다. 또한 시민 모두가 학습을 통해 성장할 수 있는 환경을 만들어가겠다는 방침이다.





