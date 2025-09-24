본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

순천시, '르무통빌리지 걷기 캠페인&대회' 연다

호남취재본부 이경환기자

입력2025.09.24 15:51

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

24~28일 5일간 순천만국가정원

전남 순천시는 오는 28일까지 5일간 순천만국가정원에서 '동화같은 걷기마을이 찾아옵니다. 르무통빌리지 in순천만국가정원'을 주제로 걷기 대회를 개최한다고 24일 밝혔다.

순천만국가정원 ‘르무통빌리지 걷기 캠페인&대회’ 포스터. 순천시 제공

순천만국가정원 ‘르무통빌리지 걷기 캠페인&대회’ 포스터. 순천시 제공

AD
원본보기 아이콘

행사 주요 키워드는 '걷기'와 '편안함'으로, 정원을 찾는 시민과 관광객들에게 바쁜 일상 속 건강 증진과 삶의 활력을 불어넣어줄 힐링의 시간을 갖도록 기획됐다.


'동화같은 르무통 스토리존'에서는 우리에게 친숙한 동화속 주인공들을 르무통 감성으로 재탄생한다. 피노키오존에서는 브랜드 홍보관, 이상한나라 앨리스존은 브랜드 전시관으로, 신델렐라존에서는 브랜드 착화 프로그램을 경험할 수 있고 6개소 포토존에서는 인생 최대 인생샷을 찍을 수 있다. 또 5,000보 걷기 이벤트, 1Day 착화 체험 등 다양한 부대 프로그램을 경험할 수 있다.

오는 27일 진행되는 '르무통 산책회'는 가을 향기 가득한 순천만국가정원의 동화같은 아름다운 풍경속을 대회 사전신청자 500명과 현장에서 참여한 관광객들이 속도와 시간, 순위에 상관없이 상쾌한 음악공연을 들으면서 몸과 마음이 치유되는 힐링 시간도 마련된다.


시 관계자는 "르무통빌리지 걷기 캠페인은 단순한 행사를 넘어 정원이 가진 본연의 가치인 '치유와 회복'을 시민과 관광객에게 전달하는 특별한 시간이다"며 "앞으로도 순천만국가정원이 웰니스와 힐링의 중심지로 자리 잡을 수 있도록 다양한 기업과 협업해 새로운 콘텐츠를 선보이겠다"고 말했다.




호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"호가 38억 아파트 팔아조합장 성과급이 웬말이냐"

패밀리 전기 SUV의 新정석, EV5

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨 황이 콕 집은 이 회사

'강남언니'에 중독된 10대들

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

미로 같은 수사·기소·판결피해자만 사법 비용·시간 피해

7월 출생아 '2만1803명'…4년 만에 최대 규모

새로운 이슈 보기