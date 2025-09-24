스코넥, 대주주 참여 CB 발행…"구조조정과 신성장동력 확보로 기업 가치 제고"

스코넥 스코넥 276040 | 코스닥 증권정보 현재가 1,677 전일대비 40 등락률 +2.44% 거래량 566,075 전일가 1,637 2025.09.24 14:15 기준 관련기사 스코넥엔터테인먼트, '2025 게임더하기' 우수게임사 선정스코넥엔터테인먼트, 'Who's at the Door?' 출시 일주일 만에 3만5000건 다운로드 돌파스코넥, 신작 VR 호러 어드벤처 'Who's at the Door' 18일 스팀 출시 전 종목 시세 보기 close 엔터테인먼트(대표 박원철)는 미래 성장동력 확보와 사업 포트폴리오 다각화를 위해 대규모 신사업 및 구조조정을 위한 자금 조달 수단으로 전환사채(CB)를 발행한다고 24일 밝혔다.

이번 발행에는 스코넥의 최대주주 계열사인 '와이즈프라퍼티스'가 참여해 대주주 차원의 책임경영과 회사 성장 의지를 다시 한 번 확인시켰다는 설명이다.

스코넥 관계자는 "이번 전환사채 발행은 단순한 자금 조달이 아니라 대주주가 직접 참여해 책임경영을 강화했다는 점이 주목된다"며 "대주주 측이 회사와 이해를 같이 하며 실질적인 자금 투입에 나선 것은 중장기적 성장 가능성에 대한 신뢰를 높이는 요인"이라고 밝혔다.

투자자 입장에서는 단순히 외부 차입이 아닌 내부 지분 관계자의 참여가 이뤄졌다는 점에서 안정적인 자금 운영과 실현 가능한 사업 실행을 기대할 수 있다는 분석이 나온다.

시장 전문가들은 "스코넥이 구조조정과 동시에 유망 신사업을 인수하는 것은 투자자들에게 매력적인 성장 스토리를 제시하는 것"이라며 "VR·엔터테인먼트 중심의 변동성 높은 사업에서 벗어나, 실적이 검증된 사업을 기반으로 한 안정적 성장이 가능할 것"이라고 평가했다.

스코넥 관계자는 "이번 CB 발행은 단순한 자금 조달이 아니라, 대주주와 함께 미래 성장동력을 본격적으로 확보하기 위한 전략적 포석"이라며 "이번 대규모신사업 추진과 구조조정을 계기로 VR·엔터테인먼트와 에너지 신사업의 투트랙 성장 전략을 추진해 글로벌 시장 진출과 기업 가치 극대화에 주력할 방침"이라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



