NYT "트럼프 '타이레놀 주장' 근거 전문가, 신뢰 논란 있어"

도널드 트럼프 미국 대통령이 임신 중 타이레놀 복용이 자폐 발생 위험을 높인다고 주장하면서 근거로 내세웠던 전문가가 과거 재판에서 신뢰할 수 없는 증언을 한 인물이라는 지적이 제기됐다.

23일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 행정부는 전날 타이레놀의 주성분인 아세트아미네펜의 자폐증 유발 위험성을 경고하면서 하버드대 공중보건대학원 학장인 안드레아 바카렐리의 전문지식을 인용했다.

바카렐리 학장이 이끄는 연구진은 아세트아미노펜과 자폐증 간 연관성을 다룬 기존 연구 46건을 분석해 지난달 "임신 중 아세트아미노펜 사용과 신경 발달 장애가 연관이 있다"고 발표했다. 이는 임신부가 타이레놀을 복용하지 말아야 한다는 내용이 담긴 트럼프 대통령의 전날 기자회견을 이끈 강력한 근거가 됐다. 그간 당국자들은 기자회견과 인터뷰, 사회관계망서비스(SNS) 등에서 바카렐리 학장을 권위 있는 전문가로 소개해왔다.

하지만 바카렐리 학장은 관련 재판에서 '신뢰할 수 없는' 증언을 해 논란이 된 바 있다. 그는 2023년 임신 중 타이레놀을 복용한 후 자녀가 자폐증이나 주의력결핍행동장애(ADHD) 진단을 받았다고 주장하는 가족들이 제약사 등을 상대로 제기한 소송에서 원고 측 증인으로 나섰다.

당시 판사는 원고의 주장에는 신뢰할만한 과학적 증거가 부족하다며 소송을 기각했는데, 바카렐리의 증언을 문제 삼았다. 판사는 "그의 보고서에서 논의된 내용은 불완전하고 편향적이며, 때로는 오해의 소지가 있다. 전반적으로 바카렐리 박사는 자신의 인과관계 주장을 약화하는 연구들은 축소하고, 자신의 주장과 부합하는 연구는 강조한다"며 "신뢰할 수 없다"고 판단했다.

타이레놀이 자폐아 출산 확률을 높인다는 트럼프 행정부의 발표 이후, 여러 의학단체에서는 과학적 근거가 없는 부족한 결론으로 임신부들에게 큰 혼란을 주고 있다는 비판이 나온다.





