구미시, '항공방위물류박람회·드론봇 전투경연대회' 개막

항공·방산산업의 거점 도시로 도약

한국방위산업진흥회·경상북도·구미시 간 방위산업 육성 업무협약 체결

24~26일까지...구미코·금오공대에서 시민과 함께한 축제의 장

청년 인재 채용설명회 큰호응…항공·방위·물류 미래 비전 제시

경상북도와 구미시가 공동 주최한 '2025 항공방위물류박람회(GADLEX)'와 제2작전사령부·국립 금오공과대학교·경운대학교가 주최한 '제 3회 제2작전사령관배 드론봇 전투경연대회'가 9월 24일 구미컨벤션센터(구미코)에서 공동 개막식을 열고 막을 올렸고 행사는 26일까지 3일간 이어지며 산업·학계·군이 함께하는 다양한 연계 프로그램이 진행된다.

이에 앞서 9월 23~24일 열린 '2025 구미 방위산업 파트너십(GDIP)' 행사는 해외 무관단이 참여해 산업 시찰과 문화탐방을 진행했다.

박람회 개막행사 참석을 시작으로' 협력으로 여는 K-방산의 미래'포럼과 비즈니스 매칭·네트워킹 등을 통해 구미 방산기업의 해외 판로 개척과 국제 협력 확대에 크게 기여하며 함께 자리를 빛냈다.

'항공방위물류박람회·드론봇 전투경연대회' 개막식에 앞서 한국방위산업진흥회·경상북도·구미시 간 방위산업 육성 업무협약 체결 후 김장호 구미시장이 기자 인터뷰를 하고 있다.

개막 당일 한국방위산업진흥회·경상북도·구미시 간 방위산업 육성 업무협약도 체결돼 지역 방산기업 경쟁력 강화와 산업 생태계 발전의 토대를 마련했다는 점에서 의미가 크다.

이번 박람회는 국내외 94개 기업·기관이 참여, 204개 부스를 운영하며 역대 최대 규모를 기록했다.

전시·홍보관에는 최신 방위산업 기술과 제품이 공개됐으며, 해외 바이어와 기업 간 수출상담회, 청년 인재 채용설명회, 전문가 세미나·포럼이 연일 이어진다.

특히 25일 처음 선보이는 산업통상자원부·한국산업기술진흥원(KIAT) 주최 청년·대학(원)생 인재 채용 상담 및 설명회는 청년 구직자의 높은 관심 속에 진행된다.

주요 방산기업 인사 담당자들은 청년들과 직접 소통하며 현장 채용 기회를 제공할 예정으로, 기업과 청년 모두에게 성과가 기대된다.

행사 기간 기업에는 해외 판로 개척과 협력 네트워크 확대 기회를 제공하기 위해 ▲7개 해외기업이 참여한 절충교역 연계 수출상담회 ▲방위산업공제조합·방산물자교역지원센터·한국산업기술시험원이 진행하는 정부 지원 사업 1:1 컨설팅 ▲대구·경북 공항 피지컬AI 물류 자동화 정책토론회 ▲합동후방지역 대드론체계 및 UAM 발전방안 세미나 ▲구미시 투자설명회 ▲기술교류회 ▲2025 국제드론산업포럼 등이 열린다. 이를 통해 산업계·학계·기업 간 협력과 교류가 한층 확장될 것으로 보인다.

금오공과대학교에서 열린 '제 3회 2작전사령관배 드론봇 전투경연대회'는 군사적 활용 분야(감시정찰·폭탄 투하·기체창작·로봇 챌린지)와 스포츠 참여형 분야(드론축구·드론레이싱·드론배틀) 등 총 7개 종목에서 대회 3일간 열띤 경연이 펼쳐진다.

시민들은 수리온 헬기 전시·탑승, 드론·로봇 체험, 3D프린팅, 모의 사격 등 다양한 프로그램에 참여했다. 특히 24일 오후 5시에 열린 군악연주·의장대 시범·버스킹 공연은 축제 분위기를 고조시키며 개막 첫날을 성대하게 마무리했다.

김장호 구미시장은 "올해 항공방위물류박람회와 드론봇 전투경연대회는 역대 최대 규모로 치러지는 의미 있는 행사다"며 "이번 성과를 바탕으로 구미가 대한민국 방위산업과 항공산업의 중심지로 한 단계 더 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자



