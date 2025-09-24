본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

尹 정부, R&D 예산삭감 후폭풍…"매몰 비용 703억"

호남취재본부 강성수기자

입력2025.09.24 11:33

시계아이콘00분 50초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연구 200건 중단되며 기술 경쟁력 '흔들'
김원이 "혈세 낭비…내년 예산 대폭 확대"

김원이 더불어민주당 의원.

김원이 더불어민주당 의원.

AD
원본보기 아이콘

지난 윤석열 정부의 R&D(연구개발) 예산삭감 여파가 올해 6월까지 중소기업 R&D 분야에 직격탄으로 작용, 703억원에 달하는 국민 혈세가 매몰된 것으로 드러났다. 특히 200건이 넘는 중소기업 R&D 과제가 중단되는 것은 물론 잘못된 정책 판단이 기업의 혁신 동력을 크게 위축시켰다는 비판이 일고 있다.


24일 더불어민주당 김원이 의원(전남 목포)이 중소벤처기업부로부터 제출받은 국정감사 자료에 따르면 지난 2020년부터 올해 6월까지 중기부 R&D 지원 과제 중단 사례는 총 903건에 달하는 것으로 집계됐다.

눈에 띄는 대목은 통상 기업경영 악화 등으로 인한 과제중단이 연간 100~180건 내외였던 것에 비해, 지난해에는 중단된 과제 수가 295건으로 3배 가까이 급증했다는 점이다. 이는 윤석열 정부의 예산 삭감이 직접적 원인으로 작용해 지난 한 해 동안만 152건, 올해 6월까지 48건 등 총 200건의 과제가 중도에 포기된 결과다.


예산삭감에 따른 과제중단 국비 매몰 비용은 지난해에만 525억원, 올해 6월까지 178억원이 추가돼 총 703억원에 이르는 것으로 파악됐다.


윤 전 대통령이 지난 2023년 6월 국가재정전략회에서 "나눠먹기식, 갈라먹기식 R&D는 제로베이스에서 재검토할 필요가 있다"고 언급한 이후, 정부는 R&D 예산을 대폭 삭감했다. 수년간 연속성을 필요로 하는 R&D 사업 특성을 간과한 한순간의 정책 결정이 국가재정 낭비와 기술 경쟁력 저하를 초래했다는 지적이 나온다.

김 의원은 "윤석열 전 대통령의 말 한마디가 부른 잘못된 정책 결정으로 수백억원의 국민 혈세가 낭비됐고, 그 피해는 고스란히 중소기업에게 전가되고 있다"면서 "중소기업은 민생경제의 근간인 만큼 이재명 정부와 함께 기술력 강화를 위한 예산을 대폭 확충하겠다"고 강조했다.


한편, 이재명 정부는 내년도 중기부 R&D 예산을 역대 최대 규모인 2조1,955억원으로 편성했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄' "韓 여행, 시작부터 피곤해"…외국인들 학 떼는 인... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

석달간 199번 결제했는데 '끄덕끄덕'…대통령실 '단골카페' 어디길래

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

소비심리 6개월 만에 꺾였다…"건설경기 부진·美 관세 우려"

새로운 이슈 보기