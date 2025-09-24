"여기 공공시설 맞아?"…추석에도 문 여는 '한강뷰' 마포365구민센터

“연중무휴”

서울 마포구 당인동 서울화력발전소(당인리발전소) 내에 ‘마포365구민센터’(토정로 98)가 문을 열었다. 정식 개관은 올 11월 1일부터고, 현재 시범운영 중이다. 이 센터는 지하 1층~지상 5층, 연면적 7613㎡ 규모로 총사업비 388억원이 투입됐다.

연중 365일 문을 연다고 해서 이름도 ‘마포365구민센터’라고 지었다. 당초 당인리발전소 입구에 지으려던 걸 박강수 마포구청장이 한강변으로 옮겨 짓도록 해 카페와 피트니스센터, GX룸과 천문교육장, 야외전망대에서 막힘없는 영구 조망 한강뷰 감상이 가능하다.

박 구청장은 23일 마포365구민센터에서 기자들과 만나 “발전소로 인해 100년간 불편을 겪어온 공간이 이제는 구민 모두를 위한 회복과 화합의 공간으로 태어났다는 점에서 의미가 크다”고 말했다.

마포365구민센터 피트니스센터에서 바라 본 한강뷰. 마포구 제공.

마포에만 있는, 365일 문 여는 공공시설

마포365구민센터는 당인리발전소 내 주민편익시설을 활용해 조성된 공간이다. 설립 과정에서 발전소 인근 서강동과 합정동 주민의 의견을 듣고, 지역 상생위원회의 요구사항을 반영했다. 지하 주차장 없이 3층 규모로 짓고, 수영장과 옥상에 풋살장을 넣으려는 당초 계획 대신 설계에 없던 지하주차장을 만들고, 많은 주민이 이용할 수 있는 피트니스센터, 사우나 시설, 천문 교육시설과 옥상 천문대 등을 추가했다.

박 구청장은 “이 과정에서 설계사·시공사·건설사업관리단과 건립 공사비를 늘리지 않겠다는 협약을 맺었다”며 “그 결과 최초 설계 때 5260㎡이던 연면적을 7600㎡ 이상으로 키우면서 증액된 건립 공사비 약 84억원을 절감하는 효과를 얻었다”고 밝혔다.

센터는 추석 연휴(10월 3~9일)에도 오전 9시부터 오후 5시까지 2층 피트니스센터와 4층 체육관(농구, 배드민턴)을 개방한다. 연휴가 아닐 때는 매일 새벽 6시부터 밤 10시까지 운영한다. 박 구청장은 “구청장에 취임해서 보니 직장인들이 필요로하는 시간인 저녁과 휴일에 공공 운동시설이 개방되지 않아 무용지물인 경우가 많았다”며 “직원들 처우를 개선하고, 교대 근무를 통해 365일 연중 웃고, 쉬고, 즐길 수 있는 생활 속 공간을 마련했다”고 말했다.

1층에는 구민들이 자연스럽게 모이고 소통할 수 있는 ‘만남의 광장’과 카페, 식당 등 다양한 판매시설이 들어섰다. 2층은 피트니스센터와 사우나가 있는 건강관리센터, 3층은 다목적실과 GX룸, 4층은 다목적 체육관으로, 주민이 한강을 바라보며 운동할 수 있는 생활체육 공간이 마련됐다. 한강변의 지리적 이점을 살린 5층 야외전망대에서는 밤섬이 보이는 한강 풍경 속에서 휴식과 여유를 즐길 수 있다.

파노라마 한강뷰와 천문대까지

센터 옥상에는 ‘마포365천문대’를 조성했다. 마포365천문대는 지름 5m 원형돔 형태로 천체관측실 안에는 구경 200mm 굴절망원경과 100mm 태양망원경이 설치돼 달과 별, 행성을 관찰할 수 있다. 보조망원경 2대와 실습용 망원경 5대, 전망용 쌍안경 3대도 관측실 밖에 설치했다.

마포365천문대에는 전문가를 따로 채용해 천문과학 기초 교육, 천체 관측과 망원경 실습, 교구 만들기 수업 등도 진행한다. 서울시 공공서비스예약 누리집에서 사전 예약을 받아 주간과 야간 교육프로그램을 시범적으로 운영하고 있다.

마포구는 센터에서부터 한강까지 이어지는 인접 부지에도 잔디를 심고 보행로를 설치해 한강 접근성도 개선할 계획이다. 또한 홍대입구역에서 이어지는 레드로드, 합정하늘길상권과 마포순환열차버스를 연계해 구민들의 센터 이용을 편리하게 하고, 지역 상권 활성화에도 기여하도록 할 방침이다.

박 구청장은 “구민이 ‘마포에서 살길 잘했다’라고 느낄 수 있도록 삶의 질 향상을 위한 정책을 지속해서 발굴하고 추진하겠다”고 밝혔다.

박강수 마포구청장이 지난 10일 열린 마포365구민센터 개관식에서 기념인사를 전하고 있다. 마포구 제공.

마포365구민센터 내부에서 바라 본 한강뷰. 김민진 기자.





