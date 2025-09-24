양구군, '청춘양구 펀치볼 시래기 사과축제' 입점 부스 공개 모집

카페분식·푸드트럭, 플리마켓·전시·체험·홍보 분야

해안면 주소 업체는 우선 선정 기회 제공

강원도 양구문화재단이 오는 10월 31일부터 11월 2일까지 개최하는 '2025 청춘양구 펀치볼 시래기 사과축제'에 참여할 입점 부스를 공개 모집한다.

'2025 청춘양구 펀치볼 시래기 사과축제' 포스터. 양구군 제공 AD 원본보기 아이콘

모집 분야는 카페분식, 푸드트럭, 플리마켓, 전시·체험·홍보 분야로, 카페분식, 푸드트럭, 플리마켓은 양구군에 주소를 두고 1개월 이상 영업 중인 업체가 참여할 수 있고, 전시·체험·홍보부스는 지역 제한 없이 개인 또는 단체 누구나 참여할 수 있다.

카페분식과 푸드트럭은 시래기 또는 사과를 활용한 메뉴를 1개 이상 필수로 포함해야 한다. 또한 해안면에 주소를 둔 업체는 우선 선정되며 미달 시에는 양구군 관내 업체로 범위가 확대된다.

입점 부스로 선정된 업체에는 지정 부스 1동과 의자, 테이블, 전기, 현수막 등이 지원되며 입점 비용은 무료다.

축제방문객의 만족도를 높이고 투명하고 긍정적인 지역 이미지를 제공하기 위해 입점 부스 참여 업체는 메뉴, 가격 등의 판매 정보를 기재하여 신청해야 하며, 바가지요금 및 위생 등의 위반 사항이 없도록 협조해야 한다.

참여를 희망하는 업체는 오는 10월 13일까지 양구문화재단 축제공연팀으로 방문 신청하면 되고, 양구문화재단은 접수 결과 입점 업체 수가 초과하는 경우 10월 15일 추첨을 통해 입점 부스를 최종 선정할 예정이다.

류진성 축제공연팀장은 "풍성한 축제가 될 수 있도록 다양한 분야 소상공인들의 많은 참여를 바란다"고 말했다.





양구=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



