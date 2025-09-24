본문 바로가기
추석 안전관리 강화…노후아파트·터널 화재 등 집중 대응

김영원기자

입력2025.09.24 16:00

중앙정부·지자체, 24시간 상황관리체계
철도 선로 작업·관계성 범죄 등 집중

정부가 노후아파트 화재 등 올해 빈번히 발생했던 사고에 대비해 추석 연휴 기간 안전 관리 대책을 추진하기로 했다.


행정안전부는 다음 달 3~9일을 추석 연휴 안전관리 특별대책기간으로 정하고 중앙부처 및 17개 시·도와 함께 '추석 연휴 안전관리 대책'을 시행한다고 24일 밝혔다. 정부는 지난 17일 김광용 재난안전관리본부장 주재 점검회의, 이날 김민석 국무총리 주재 '제4회 국정현안관계장관회의'를 통해 대책을 확정했다.

추석 안전관리 강화…노후아파트·터널 화재 등 집중 대응
먼저 중앙정부와 지자체는 연휴 기간 24시간 상황관리 체계를 유지하고, 재난 발생 시 즉각 범정부 대응에 나설 수 있도록 준비한다. 중앙재난안전상황실을 중심으로 각 기관이 일일 상황을 공유하고 대비 태세를 점검하기로 했다.


이번 연휴 기간은 예년보다 길어 교통량 증가가 예상됨에 따라 도로·철도·항공 등 분야별 교통 안전관리를 강화한다. 다음 달 2~12일을 특별 교통대책 기간으로 정했다. 정부는 연휴 기간 전까지 ▲도로시설 ▲고속버스, 중대교통사고 발생업체 등의 사업용 차량 ▲철도 선로 작업환경 ▲항공기 관제 현장 등을 점검한다. 특히 도로 터널은 사고 발생 시 화재 등으로 2차 사고 발생 위험이 커 터널 내 환기, 소화, 피난 시설을 철저히 살핀다.


연휴 전후 급한 마무리 작업과 설비 재가동으로 인한 산업현장 사고 예방에도 나선다. 연휴 기간 비상상황 담당자를 지정하고, 긴급 상황에 신속히 대처할 수 있도록 '안전일터 신고센터', '사고감시 대응센터' 등을 운영한다. 또 연휴 전후 고위험 사업장을 대상으로 12대 안전수칙 준수 여부를 불시 점검하고 위험 요인은 즉각 개선하도록 유도한다.

전통시장 화재, 성묘·벌초로 인한 산불 등 연휴 기간 발생 위험이 높은 화재는 집중 관리할 방침이다. 특히 최근 잇따라 사상자가 발생했던 노후 공공주택 및 단독주택 화재를 예방하기 위해 이를 대상으로 화재 안전관리를 강화한다.


치안 활동도 교통사고부터 가정폭력 등 관계성 범죄까지 폭넓게 대응한다. 명절 기간 급증하는 가족·연인 간 관계성 범죄, 주취 폭력, 강·절도에 대한 사전 모니터링을 강화한다. 주요 공항과 KTX 역에는 경찰 특공대를 배치하고, 축제·행사장은 특별점검에 나선다.


이 밖에도 해외 여행객 증가로 인한 감염병 확산 방지, 해상 안전사고 예방, 산불·호우 피해 이재민 관리 등 기관별 안전관리 대책도 함께 실시한다.


윤호중 행안부 장관은 "정부는 국민 안전을 최우선으로 두고, 추석 연휴 기간 상황관리 체계를 촘촘하게 유지할 것"이라고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

