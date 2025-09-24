본문 바로가기
Dim영역
국제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

G7 외교장관 공동성명 "'北 완전 비핵화' 의지 재확인"

이승형기자

입력2025.09.24 10:19

시계아이콘00분 32초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

뉴욕 유엔총회 회동 "러의 폴란드 등 영공 침범 우려"

미국, 일본, 영국 등 주요 7개국(G7) 외교장관이 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 고위급 회기를 계기로 만나 북한의 완전한 비핵화 원칙을 지켜나가겠다는 입장을 밝혔다.


마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

G7 외교장관은 23일(현지시간) 회동 후 내놓은 공동 성명에서 "북한의 완전한 비핵화와 납치 문제의 즉각 해결을 위한 우리의 의지를 재확인한다"고 밝혔다. 또 "러시아가 최근 에스토니아, 폴란드, 루마니아 영공을 침범한 것에 대해 우려를 표한다. 이를 용인할 수 없으며 국제사회 안보를 저해할 위험이 있다"고 전했다.

아울러 "인도적 지원과 모든 인질의 석방을 통해 가자지구 민간인의 엄청난 고통을 경감시키는 것에 대한 시급성을 강조한다"며 "이스라엘과 하마스 간 휴전을 촉구한다"고 했다.


G7 외교장관은 성명에서 2015년 체결된 이란 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)에 서명한 당사국인 E3(영국·프랑스·독일)가 최근 이란의 합의 불이행을 이유로 제재 자동 복원을 의미하는 '스냅백' 절차를 발동한 것에 대해 지지 입장을 밝혔다. 이와 관련해 "이란이 핵확산금지조약(NPT)상 의무를 완전히 이행하고 국제원자력기구(IAEA)와의 완전한 협력을 재개하기를 촉구한다"며 "이란은 포괄적 핵 협정을 체결하기 위해 미국과 직접 대화에 참여해야 한다"고 강조했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"다음 1조달러 기업입니다" 젠슨황이 콕 집은 이 회사

기아 EV5, 4000만원대 패밀리 전기 SUV 등장

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

트럼프가 쏜 전문직 비자 수수료 100배 인상…각국 "우수인재 유치 이때다"

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

한국서 1조 쓸어담는데 직원은 고작 5명… '韓 투자 외면'하는 中 업체들

새로운 이슈 보기