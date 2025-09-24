G7 외교장관 공동성명 "'北 완전 비핵화' 의지 재확인"

뉴욕 유엔총회 회동 "러의 폴란드 등 영공 침범 우려"

미국, 일본, 영국 등 주요 7개국(G7) 외교장관이 미국 뉴욕에서 열린 유엔총회 고위급 회기를 계기로 만나 북한의 완전한 비핵화 원칙을 지켜나가겠다는 입장을 밝혔다.

마코 루비오 미국 국무장관. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

G7 외교장관은 23일(현지시간) 회동 후 내놓은 공동 성명에서 "북한의 완전한 비핵화와 납치 문제의 즉각 해결을 위한 우리의 의지를 재확인한다"고 밝혔다. 또 "러시아가 최근 에스토니아, 폴란드, 루마니아 영공을 침범한 것에 대해 우려를 표한다. 이를 용인할 수 없으며 국제사회 안보를 저해할 위험이 있다"고 전했다.

아울러 "인도적 지원과 모든 인질의 석방을 통해 가자지구 민간인의 엄청난 고통을 경감시키는 것에 대한 시급성을 강조한다"며 "이스라엘과 하마스 간 휴전을 촉구한다"고 했다.

G7 외교장관은 성명에서 2015년 체결된 이란 핵합의(JCPOA·포괄적공동행동계획)에 서명한 당사국인 E3(영국·프랑스·독일)가 최근 이란의 합의 불이행을 이유로 제재 자동 복원을 의미하는 '스냅백' 절차를 발동한 것에 대해 지지 입장을 밝혔다. 이와 관련해 "이란이 핵확산금지조약(NPT)상 의무를 완전히 이행하고 국제원자력기구(IAEA)와의 완전한 협력을 재개하기를 촉구한다"며 "이란은 포괄적 핵 협정을 체결하기 위해 미국과 직접 대화에 참여해야 한다"고 강조했다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr



