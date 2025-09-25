본문 바로가기
하루 한모금에 탱탱한 피부…마시는 '슈퍼콜라겐'

박재현기자

입력2025.09.25 11:00

[한가위 선물]아모레퍼시픽 바이탈뷰티
고함량 콜라겐·PDRN 등 함유

아모레퍼시픽의 이너뷰티 브랜드 바이탈뷰티가 추석 선물로 '슈퍼콜라겐'을 선보인다.


슈퍼콜라겐은 5가지 유형의 고함량 콜라겐과 PDRN, 비오틴, 글루타치온 등 밀도 있게 함유한 완성형 이너뷰티 콜라겐 제품이다.

아모레퍼시픽의 이너뷰티 브랜드 바이탈뷰티가 추석 선물로 '슈퍼콜라겐'을 선보인다. 아모레퍼시픽 제공

바이탈뷰티의 슈퍼콜라겐은 몸속에 존재하는 5가지 유형 콜라겐(타입 1, 2, 3, 5, 10콜라겐)을 고밀도, 저분자로 함유해 전신을 케어할 수 있도록 설계됐다. 피부과 전문의와 공동개발해 3500㎎ 콜라겐 외 9가지 성분도 최적의 시너지 배합으로 담았다.


아모레퍼시픽만의 독점 원료이자 국내 최초 식약처 인정 콜라겐 성분인 AP콜라겐효소분해펩타이드를 통해 9.4배의 높은 콜라겐 흡수율도 자랑한다. 25㎖씩 35앰플이 담겨 있는 제품이며, 7만5000원 상당으로 1일 1앰플을 섭취하면 된다.


콜라겐 건강식품 특유의 비린 향과 맛이 제거된 점도 슈퍼콜라겐만의 특징이다. 1앰플에 20㎉로 매일 건강한 간식으로도 제격이다.

추석 한정상품으로 출시한 슈퍼콜라겐은 기존 제품에서 7앰플을 추가한 35입을 동일 가격으로 선보인다. 이외에도 생기 가득함을 전달하고자 기획한 핑크색 오간자 포장 서비스도 더했다. 해당 상품은 바이탈뷰티 네이버 브랜드 스토어와 아모레몰 등 주요 이커머스 채널에서 만나볼 수 있다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

