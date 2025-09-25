본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

유통

피지오겔, 유시몰 프리미엄만 담았다…7만원대 알찬구성

박재현기자

입력2025.09.25 11:00

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

[한가위 선물]LG생활건강 선물세트
'시그니처 컬렉션 프리미엄 세트'
권장소비자가 7만원대 선봬

LG생활건강은 프리미엄 생활용품 브랜드의 대표 제품들로 구성한 '시그니처 컬렉션 프리미엄세트'를 출시했다. 선물세트에는 '피지오겔', '닥터그루트', '유시몰', '죽염' 등의 브랜드 제품을 담았다.


시그니처 컬렉션 세트는 다양한 프리미엄 제품을 경험해볼 수 있는 것이 특징이다. 세트는 3주만에 탈모 증상 완화 효과가 있고 두피 혈행 개선 효능이 있는 것으로 알려진 '닥터그루트 멀티퍼펙션 샴푸'와 59년 탈모 두피 연구 기술의 결정체인 '닥터그루트 마이크로바이옴 바이오엑소좀 탈모증상 샴푸'가 구성품으로 포함됐다.

LG생활건강 추석 선물세트 '시그니처 컬렉션 프리미엄세트'. LG생활건강 제공

LG생활건강 추석 선물세트 '시그니처 컬렉션 프리미엄세트'. LG생활건강 제공

AD
원본보기 아이콘

닥터그루트 선물세트는 5~9만원대(권장소비자가격)에 구매할 수 있다. '닥터그루트 VIP 헤어세트'는 탈모증상완화와 두피 혈행 개선을 돕는 '힘없는 모발용 샴푸' 등을 주요 구성품으로 선보인다. '탈모증상집중케어 멀티퍼펙션' 라인은 흡수가 2.9배 더 잘되는 비오틴 캡슐과 에스신이 함유된 포뮬러가 사용 즉시 두피 혈행 개선에 도움을 준다.


피지오겔에서도 '피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 페이셜 로션·크림 스페셜 세트'(권장소비자가 6만원대)를 출시한다. 세트 구성품은 피부와 유사한 성분으로 구성된 피지오겔 바이오미믹 테크놀로지 적용 포뮬러가 사용돼 진정과 보습에 도움을 준다. 편안한 제품 사용감으로 온 가족이 쓸 수 있는 보습 케어 세트다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타는 고작 12만원 올랐다 현대차, 관세폭탄 맞고 126만원 올랐는데…도요타... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"마스크팩 싹쓸이" 외국인들 '바글바글'…韓여행 필수코스 된 올리브영

"우리 애 초등학교서 무슬림 급식 미쳤냐" 1000건 항의폭주에 日 '발칵'

방송인 황현희 "추미애가 건드리면 스타되고 대통령도 되더라"

딜러 실수 항의에 떼로 가세…제주 카지노서 중국인 50여명 소란, 3명 체포

역대 대통령 사진 '트럼프-바이든-트럼프' 순인데…바이든 자리에 '오토펜'

"돌반지 주고 골드바로"…금값 최고치에 금교환 열풍

LG전자, 시니어 맞춤형 '이지 TV' 출시…고령층 공략 나선다

새로운 이슈 보기