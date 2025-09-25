피지오겔, 유시몰 프리미엄만 담았다…7만원대 알찬구성

[한가위 선물]LG생활건강 선물세트

'시그니처 컬렉션 프리미엄 세트'

권장소비자가 7만원대 선봬

LG생활건강은 프리미엄 생활용품 브랜드의 대표 제품들로 구성한 '시그니처 컬렉션 프리미엄세트'를 출시했다. 선물세트에는 '피지오겔', '닥터그루트', '유시몰', '죽염' 등의 브랜드 제품을 담았다.

시그니처 컬렉션 세트는 다양한 프리미엄 제품을 경험해볼 수 있는 것이 특징이다. 세트는 3주만에 탈모 증상 완화 효과가 있고 두피 혈행 개선 효능이 있는 것으로 알려진 '닥터그루트 멀티퍼펙션 샴푸'와 59년 탈모 두피 연구 기술의 결정체인 '닥터그루트 마이크로바이옴 바이오엑소좀 탈모증상 샴푸'가 구성품으로 포함됐다.

LG생활건강 추석 선물세트 '시그니처 컬렉션 프리미엄세트'. LG생활건강 제공 AD 원본보기 아이콘

닥터그루트 선물세트는 5~9만원대(권장소비자가격)에 구매할 수 있다. '닥터그루트 VIP 헤어세트'는 탈모증상완화와 두피 혈행 개선을 돕는 '힘없는 모발용 샴푸' 등을 주요 구성품으로 선보인다. '탈모증상집중케어 멀티퍼펙션' 라인은 흡수가 2.9배 더 잘되는 비오틴 캡슐과 에스신이 함유된 포뮬러가 사용 즉시 두피 혈행 개선에 도움을 준다.

피지오겔에서도 '피지오겔 데일리 모이스쳐 테라피 페이셜 로션·크림 스페셜 세트'(권장소비자가 6만원대)를 출시한다. 세트 구성품은 피부와 유사한 성분으로 구성된 피지오겔 바이오미믹 테크놀로지 적용 포뮬러가 사용돼 진정과 보습에 도움을 준다. 편안한 제품 사용감으로 온 가족이 쓸 수 있는 보습 케어 세트다.





박재현 기자 now@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>