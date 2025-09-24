구미교육지원청, ‘2025년 고위직(행정실장) 4대폭력 예방교육’실시

예방 및 대응 방안을 함께 논의

경북 구미교육지원청(교육장 민병도)은 지난 23일 구미교육지원청 관내 행정실장들을 대상으로 '고위직 4대 폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방 교육'을 실시했다.

고위직 4대 폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방 교육 중/김이환기자 AD 원본보기 아이콘

이번 교육은 성 인지 감수성 및 딥페이크 문제를 중심으로 하여, 고위직 공무원이 조직 내에서 성평등 문화를 조성하고 성 인식 개선을 선도해야 할 역할을 실제 사례를 통해 인식하고, 위험성을 파악하는 시간을 가졌다.

특히 조직 내에서 발생 가능한 성희롱·성폭력 사안의 2차 피해 원인을 면밀히 살펴보고, 예방 및 대응 방안을 함께 논의하는 시간도 마련했다.

민병도 교육장은 "행정실장님들이 먼저 모범을 보여, 조직 내부에 존중과 책임 의식이 바탕이 된 성평등 문화가 뿌리 내릴 바란다"며 "앞으로 모든 공직자가 안전하고 건강한 근무 환경을 누릴 수 있도록 다양한 교육을 실시하겠다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>