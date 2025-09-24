본문 바로가기
동원F&B, 반려동물 뷰티·케어 라인 '아르르 뷰티' 론칭

구은모기자

입력2025.09.24 08:32

미용과 심리적 안정 위한 샴푸·입욕제·미스트 등
전국 다이소 매장 및 온라인몰에 입점

동원F&B가 운영하는 반려동물 전문 브랜드 '아르르'가 반려동물 전용 뷰티·케어 라인 '아르르 뷰티'를 론칭하고 신제품 15종을 출시한다고 24일 밝혔다.


동원F&B, 반려동물 뷰티·케어 라인 '아르르 뷰티' 론칭
아르르 뷰티는 샴푸, 입욕제, 미스트 등 반려동물의 미용 및 정서적 안정에 도움을 줄 수 있는 제품으로 구성됐으며, 일상에서 수시로 사용하는 보호자의 편의성도 챙겼다. 대표 제품인 '꿀잠 펫 클린/이지 올인원 샴푸'는 15㎖의 소용량 제품으로, 1회 사용 분량만 뜯어 쓸 수 있어 보호자의 편의성을 강화했다.

아르르 뷰티는 생활용품 전문점 다이소에 입점하며 소비자들에게 첫선을 보인다. 전국에 있는 다이소 오프라인 매장과 온라인몰에서 아르르 뷰티 15종을 만나볼 수 있다. 동원F&B는 다이소 입점을 시작으로 반려동물 전문 매장, 온라인 쇼핑몰 등 다양한 채널로 판매 경로를 확대할 뿐만 아니라 나아가 해외 시장에도 진출할 계획이다.


동원F&B 관계자는 "보호자와 반려동물이 모두 안심할 수 있는 우수한 품질의 뷰티 케어 제품을 합리적인 가격에 제공하기 위해 아르르 뷰티를 기획했다"며 "반려동물 뷰티 시장에서 가성비와 트렌드를 모두 선도하는 브랜드로 자리매김할 것"이라고 말했다.


한편 아르르는 100% 휴먼 그레이드 등급의 원료와 함께 스트레스 완화에 도움을 줄 수 있다고 알려진 L-테아닌 등을 담은 간식 6종도 선보였으며, 다이소 오프라인 매장과 온라인몰에서 구매할 수 있다.




구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr
