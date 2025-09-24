본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

은평구 전통시장, 추석맞이 다채로운 이벤트

김민진기자

입력2025.09.24 08:03

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

가격할인·사은품·상품권 환급 행사

서울 은평구(구청장 김미경)는 이달 25일부터 다음 달 13일까지 관내 전통시장 다섯 곳에서 다양한 추석 명절 맞이 이벤트를 진행한다.

은평구 제공.

은평구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사는 대림시장, 제일시장, 대조시장, 대림골목시장, 증산종합시장에서 열린다. 전통시장 활성화와 주민 참여 확대를 위해 마련됐으며, 제수용품 가격 할인, 구매 고객 대상 사은품 증정, 온누리상품권 환급 행사 등이 포함된다.


행사 일정은 대림시장과 제일시장이 25일부터 27일까지, 대림골목시장이 25일부터 26일까지, 증산종합시장은 29일부터 30일까지이다.

특히 대림시장은 22일부터 다음 달 13일까지 전통시장 온라인 특별할인판매전도 진행한다. 배달의민족을 통해 1만원 이상 주문 시 3000원, 1만7000원 이상 주문 시 5000원 할인쿠폰을 제공한다.

대조시장과 대림골목시장에서는 다음 달 1일부터 5일까지 국산 농수축산물 구매 금액에 따라 온누리상품권 환급 행사를 실시한다.


이번 행사를 통해 은평구는 주민들에게 전통시장 이용에 대한 감사의 마음을 전하고, 시장 방문의 즐거움을 높이며 전통시장 홍보와 매출 증대, 단골 고객 증가를 기대하고 있다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"트럼프 말 믿지 말라…의사·과학자 말 들어야" 타이레놀 논란에 英 보건장관 일침

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

국회로 나선 금감원 직원들… "끝까지 쟁의"

새로운 이슈 보기