[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"

신한투자증권은 24일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 13,320 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 13,340 2025.09.24 개장전(20분지연) 관련기사 중국 단체관광객 무비자 입국 허용...유통株 ‘함박웃음’"IT 업종 강세 당분간 계속된다"[클릭 e종목]"반도체·휴머노이드 주목…IT·전기전자 비중확대" 전 종목 시세 보기 close 의 목표주가를 1만6000원으로 상향했다. 사업 구조 변화에 나선 LG디스플레이의 실적 성장이 전망되면서다.

남궁현 신한투자증권 연구원은 LG디스플레이의 3분기 매출을 6조9000억원, 영업이익은 4579억원으로 전망했다. 매출은 전 분기 대비 23.7% 증가한 수치며, 같은 기간 영업이익은 흑자로 전환해 15개 분기 만에 최대 실적을 기록할 것으로 봤다.

이에 대해 남 연구원은 ▲북미 세트 업체의 스마트폰, 태블릿, 워치 신제품 출시 효과 ▲모바일 고객사 내 점진적인 시장점유율(M/S) 확대 ▲워치 내 패널 공급 경쟁사 철수 ▲성수기 진입 및 감가상각비 종료에 따른 대형 OLED 부문의 수익성 회복 ▲IT LCD 부문 제품믹스 개선 등을 이유로 들었다.

남 연구원은 LG디스플레이가 내년에도 실적 개선에 나설 것으로 전망했다. 2026년 매출은 전년 대비 3.6% 증가한 26조8000억원, 영업이익은 71.9% 증가한 1조5000억원으로 내다봤다.

남 연구원은 "주요 패널 경쟁사의 폴더블 스마트폰 및 노트북향 OLED 출하 및 동사 기술 경쟁력을 입증했다"면서 "고객사의 물량 재배분에 따른 모바일 매출을 6% 증가를 전망하며, OLED TV 대면적화에 따른 수익성 개선, LCD 제품믹스 개선 지속 영향을 근거로 판단했다"고 설명했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>