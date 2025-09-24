본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"

이승진기자

입력2025.09.24 07:58

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

신한투자증권은 24일 LG디스플레이 의 목표주가를 1만6000원으로 상향했다. 사업 구조 변화에 나선 LG디스플레이의 실적 성장이 전망되면서다.


남궁현 신한투자증권 연구원은 LG디스플레이의 3분기 매출을 6조9000억원, 영업이익은 4579억원으로 전망했다. 매출은 전 분기 대비 23.7% 증가한 수치며, 같은 기간 영업이익은 흑자로 전환해 15개 분기 만에 최대 실적을 기록할 것으로 봤다.

[클릭 e종목]"LG디스플레이, 운영 효율화로 사업 구조 본격화"
AD
원본보기 아이콘

이에 대해 남 연구원은 ▲북미 세트 업체의 스마트폰, 태블릿, 워치 신제품 출시 효과 ▲모바일 고객사 내 점진적인 시장점유율(M/S) 확대 ▲워치 내 패널 공급 경쟁사 철수 ▲성수기 진입 및 감가상각비 종료에 따른 대형 OLED 부문의 수익성 회복 ▲IT LCD 부문 제품믹스 개선 등을 이유로 들었다.

남 연구원은 LG디스플레이가 내년에도 실적 개선에 나설 것으로 전망했다. 2026년 매출은 전년 대비 3.6% 증가한 26조8000억원, 영업이익은 71.9% 증가한 1조5000억원으로 내다봤다.


남 연구원은 "주요 패널 경쟁사의 폴더블 스마트폰 및 노트북향 OLED 출하 및 동사 기술 경쟁력을 입증했다"면서 "고객사의 물량 재배분에 따른 모바일 매출을 6% 증가를 전망하며, OLED TV 대면적화에 따른 수익성 개선, LCD 제품믹스 개선 지속 영향을 근거로 판단했다"고 설명했다.




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 줄줄이 소환시킨 케데헌 '더피' "몰랐다, 한국 불쌍해" 전세계 댓글 터졌다…만행 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"조합장 성과급 수십억"몸살에도 개입 불가

"2차 소비쿠폰 지급 시작"…소고기 먹으려다 가격 보고 '깜짝'

"애국가 4절 불러봐"…암기 시험 보는 초·중·고 학생들

내달 더 편리해지는 카톡…챗GPT도 바로 쓴다

"트럼프 말 믿지 말라…의사·과학자 말 들어야" 타이레놀 논란에 英 보건장관 일침

"韓 여행, 시작부터 피곤해"외국인들 학 떼는 인천공항 '긴 꼬리 대기줄'

국회로 나선 금감원 직원들… "끝까지 쟁의"

새로운 이슈 보기