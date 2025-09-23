남양주시, 화도·수동·호평·평내 학부모와 미래교육 소통의 장 열어

학부모와 함께하는 교육공동체 문화 확산

경기 남양주시(시장 주광덕)는 23일 화도읍 소재 한 카페에서 화도·수동·평내·호평 지역 '중·고등 학부모 미래교육공동체 아카데미'를 성황리에 개최했다.

주광덕 남양주시장이 23일 화도읍 소재 한 카페에서 화도·수동·평내·호평 지역 '중·고등 학부모 미래교육공동체 아카데미'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'미래교육공동체 아카데미'는 권역별·학교급별로 학부모들이 한자리에 모여 교육에 대한 인식을 공유하고 자녀 교육 경험을 나누는 등 실질적인 소통의 장을 마련하기 위해 기획됐다.

올해 네 번째로 열린 이번 아카데미에는 화도·수동·호평·평내 지역 15개 중·고등학교 학부모회원 총 44명이 참석해 미래 교육에 대한 학부모들의 높은 관심을 확인할 수 있었다.

이날 행사는 남양주시 교육사업 안내를 시작으로 △미래교육특강 '자녀의 자기관리 UP시키는 자녀와의 소통' △시장과 학부모가 함께한 자녀교육 공감토크 순으로 진행됐으며, 교육공동체의 연대와 참여를 이끄는 뜻깊은 자리가 됐다.

이날 행사에서 주광덕 시장은 "부모의 말에는 자녀의 마음을 움직이는 힘이 있다"며 "따뜻한 말과 희망의 메시지가 나비효과를 일으켜 자녀를 성장의 길로 이끈다"고 강조해 현장의 공감을 얻었다.

행사에 참석한 한 학부모는 "학부모의 경험과 의견이 교육 현장에 힘을 보탤 수 있다는 점을 확인해 매우 의미 있었다"며 "다른 학부모들과 교육에 대한 서로의 생각을 나누고 공감하는 과정을 통해 함께 배우고 성장하는 소중한 시간을 보냈다"고 소감을 전했다.

시는 앞으로도 학부모와 교육 현장의 목소리를 적극 반영해, 지역에서 함께 배우고 성장하는 교육공동체 문화를 확산해 나갈 방침이다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



