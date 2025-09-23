본문 바로가기
성남지역 식품업체 27개사, 1억2800만원 상당 기부

이종구기자

입력2025.09.23 18:13

㈔우리식품제조협업인협회, 41곳 시설에 먹거리 보내
"풍성한 추석 명절 보내세요"

경기 성남지역 식품 관련 업체들이 추석 명절을 앞두고 1억2800만원 상당의 먹거리를 41곳 사회복지시설에 보내 온기를 전했다.

㈔우리식품제조협업인협회는 23일 성남시청 광장에서 ‘추석 명절맞이 사랑의 식품 나누기 행사’를 열고, 41곳 사회복지시설에 1억2800만원 상당의 먹거리를 보냈다. 성남시 제공

㈔우리식품제조협업인협회는 23일 성남시청 광장에서 '추석 명절맞이 사랑의 식품 나누기 행사'를 열고, 41곳 사회복지시설에 1억2800만원 상당의 먹거리를 보냈다. 성남시 제공

㈔우리식품제조협업인협회는 9월 23일 오전 11시 성남시청 광장에서 '추석 명절맞이 사랑의 식품 나누기 행사'를 열었다.


식품 기부에는 협회 회원사인 ㈜팡마니, ㈜고메베이글, ㈜조이푸드, 아로마라인㈜, CJ씨푸드㈜, ㈜동원에프앤비 등 27개 식품업체가 참여했다.

각 업체가 생산·취급하는 품목인 빵, 과자, 김, 가공육, 쌀, 라면, 음료 등의 먹거리를 가져와 기부 행렬에 동참했다.


이날 자원봉사자, 관계 공무원, 임직원 등 70명이 업체별 기부 식품을 배분해 노인·아동·장애인·여성·노숙인·다문화 시설 등에 한 곳당 200만~400만원 상당의 식품을 보냈다.


시 관계자는 "지역 식품업체와 함께 나눔 활동을 이어올 수 있어 의미가 크다"면서 "복지시설을 이용하는 분들이 풍성하고 따뜻한 추석 명절을 보내게 될 것으로 기대한다"고 말했다.

㈔우리식품제조협업인협회는 2006년부터 매년 설과 추석 명절에 회원사들이 기부한 먹거리 나눔 행사를 이어와 이번까지 21억원 상당을 성남 지역 사회복지시설에 기부했다.


천성욱 협회장은 "앞으로도 어려운 이웃과 함께하는 공동체를 만들어 나가는 데 앞장서겠다"고 말했다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
