진도군, 전 군민 무료 독감 예방접종 시작

내년 4월 말까지 …전 연령 대상 순차 접종

군이 전국민 무료독감 예방 접종을 실시한다. 진도군 제공 AD 원본보기 아이콘

전남 진도군이 모든 군민의 건강을 지키기 위해 내년 4월 30일까지 전 군민을 대상으로 무료 독감(인플루엔자) 예방접종을 실시한다.

군은 연령과 대상에 따라 순차적으로 접종을 진행한다. 먼저 생후 6개월 이상 9세 미만 어린이 중 2회 접종 대상자가, 오는 29일부터는 9세 이상 13세 이하 어린이와 임신부가 접종을 시작한다.

65세 이상 어르신은 내달 15일부터 접종이 가능하며, 이 시기에는 코로나19 백신도 무료로 함께 맞을 수 있다. 접종은 주소지와 관계없이 전국 보건기관과 위탁의료기관에서 받을 수 있다.

특히 군은 14세 이상 64세 이하 일반 군민도 무료 접종을 지원한다. 국가유공자와 취약계층은 내달 20일부터, 일반 군민은 27일부터 보건소, 보건지소, 진료소에서 예방접종을 받을 수 있다.

진도군 보건소 관계자는 "건강한 겨울을 위해 독감 유행 시기와 접종 효과를 고려할 때 10월에서 12월 사이에 접종하는 것이 가장 효과적"이라고 설명하며, 접종 시기를 놓치지 말 것을 당부했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr



