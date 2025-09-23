본문 바로가기
GH, ESG경영 잘했다…국가공헌대상서 국토교통부장관상 받아

이영규기자

입력2025.09.23 15:49

시계아이콘00분 26초 소요
경기주택도시공사(GH)가 23일 '2025 국가공헌대상'에서 ESG경영부문 국토교통부장관상을 받았다.


GH는 2021년 ESG 경영체제를 도입한 뒤 지방공기업 최초로 ESG 성과 화폐화 측정을 시행하는 등 공공부문 ESG경영을 선도해왔다. ESG 성과는 2023년 기준 1조4623억원에 이른다.

또 국내 최초 13층 모듈러 주택 건립으로 탄소배출량 35% 저감, 2050년까지 재생에너지 100% 전환 계획수립 등도 추진했다.


경기주택도시공사가 23일 열린 '2025 국가공헌대상'에서 ESG경영부문 국토교통부장관상을 받았다. 경기주택도시공사 제공

경기주택도시공사가 23일 열린 '2025 국가공헌대상'에서 ESG경영부문 국토교통부장관상을 받았다. 경기주택도시공사 제공

사회 부문에서는 전국 최대 규모의 전세피해지원센터 운영, 베이비부머 및 장애인 등 취약계층을 위한 포용적 고용 실현, 'GH 기회발전소'를 통한 스타트업 지원 등을 전개했다.


아울러 지배구조 부문에서는 공기업 최초 건설원가 정보 공개, 도민이 정책 추진에 참여하는 '도민주주단' 창단 등 투명성 및 소통 기반을 강화했다.

김용진 GH 사장은 "이번 수상은 GH의 ESG 경영 노력을 대외적으로 인정받은 뜻깊은 결과"라며, "앞으로도 지속가능한 주거환경을 조성하고, 경기도민의 삶의 질을 높이는 데 기여하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
